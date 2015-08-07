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    Данилкин считает, что лимит надо оставить и после ЧМ-2018

    Защитник московского «Динамо» Егор Данилкин полностью поддержал ужесточение лимита, которое произошло перед стартом в чемпионате России.

    – Недавно вы сказали, что для команды, которая борется за самые высокие места, десять россиян в составе — это нонсенс. Поясните вашу позицию.
    – Не совсем так, – отметил футболист. – Если тренер выставляет десять россиян, значит, на данный момент, по его мнению, они принесут больше пользы, чем иностранцы.
    – Из этих слов получается, что вы сторонник лимита.
    – Конечно, я же русский игрок. И для меня шансы на попадание в состав при лимите возрастают.
    – Дмитрий Хомуха считает, что лимит нужно оставить до 2018 года, а потом убрать. Согласны?
    – Чемпионат мира – это не самоцель. Надо оставить лимит и после 2018 года, чтобы наши футболисты получали игровую практику и в дальнейшем.
    – Может, стоит лимит еще сильнее ужесточить?
    – Лучше подождать до 2018-го. Сейчас не знаю, как отреагируют клубы. Вы же видели, что Андре Виллаш-Боаш выражает недовольство. Думаю, многие клубы его поддерживают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2015 11:40
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DAD81
    1438938715
    Лимит - зло! С его введением и сборную не реанимируют, и клубной футбол в стране уничтожат. Неужели кто-то всерьез полагает, что благодаря лимиту, через 5 лет в условной Барселоне будут играть не Месси-Суарес-Неймар, а Иванов-Петров-Сидоров?
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    kenguru62
    1438940102
    Вот когда многоуважаемый Данилкин будет играть "хотя-бы " на уровне Гарая, и не две-три игры , а сезона два-три, вот тогда к его мнению можно будет прислушаться.
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    Gaverx
    1438941648
    Ну вот и очередное подтверждение идиотизма. "Конечно, я же русский игрок. И для меня шансы на попадание в состав при лимите возрастают." Шансы возрастают лишь из-за паспорта, а не потому, что он заслуживает его.
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    AK--47
    1438943099
    Лимит поддерживает зарплаты российских игроков, если бы система футбольной организации работала можно было бы оставить лимит для поддержки развития российского футбола.
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    Йост
    1438945290
    Тренеров -иностранцев, которые тренируют клубы, совсем не заботит сборная России, да и у хозяев этих клубов осталось меньше патриотизма. Они только на словах за рост российского футбола, а на деле все делают до наоборот....Отсюда вывод: даже при сильном клубном футболе, который может быть и добьется чего-то в Европе, нашей сборной гарантируется полный провал при таком подходе с таким решением по данной проблеме...
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    ologreds
    1694997456
    numo438098
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