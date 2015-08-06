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    Корнеев: «ЦСКА нужен нападающий»

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о том, способен ли московский ЦСКА пройти раунд плей-офф Лиги чемпионов.

    «ЦСКА может соперничать с любой командой в раунде плей-офф и вообще всей Лиги чемпионов, команда обладает необходимой сбалансированностью для этих задач. Но для того, чтобы повысить конкурентоспособность с сильнейшими командами Европы, армейцам нужен новый нападающий. Ахмед Муса может быть хорош на многих позициях, даже в центре нападения, но требовать от него качества игры на острие и возлагать на него такую ответственность не очень реально. В Лиге чемпионов нужен типичный центрфорвард, который бы цеплялся за мяч, брал игру на себя, был бы быстр именно в нужные мгновения игры», – заявил эксперт.

    Источник: Р-Спорт

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    06.08.2015 16:15
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    Комментарии (9)
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    3eмлянин
    1438867107
    очевидно
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    Genario
    1438867455
    Очень нужен Думбия!
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    VIPded
    1438867498
    Ну да, мало что нового сказал...
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    Гуливер
    1438868210
    Сапогова берите
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    AlexKane
    1438871148
    С такой дырищей в защите и в ле делать нечего
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    Диктор
    1438876155
    Ага еще и защитников и голкипера.
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    Каратель
    1438876207
    не только нападающий,но и защитники и вратарь
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    ologreds
    1694997462
    numo438002
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