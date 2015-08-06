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    Лобанцев чувствует себя в «Крыльях Советов» хорошо

    Голкипер самарских «Крыльев Советов» Мирослав Лобанцев рассказал, адаптировался ли он в новой команде. Напомним, что игрок переехал на берега Волги этим летом на правах аренды из московского «Локомотива»,

    «В «Крыльях» у меня много друзей и когда они узнали, что я могу оказаться с ними в команде, то они очень обрадовались. Многих ребят знаю еще с детства. Хорошо друг друга знаем и много общаемся помимо футбола в обычной жизни. С Тарасом Бурлаком вместе летали в отпуск. С теми, кого не знал, тоже уже сдружился. Чувствую себя в «Крыльях» хорошо. Почему не играю за дубль? Запасные вратари всегда ждут своего шанса. Всякое случается. Я сейчас сконцентрирован на тренировках и тоже жду шанса. Хочу быть всегда готовым. Если же ты за день до игры основы выступаешь за дубль, то ты тратишь эмоции, немного перегораешь. Но посмотрим. Может быть и сыграю за дубль», – поведал футболист.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    06.08.2015 13:41
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