Лобанцев чувствует себя в «Крыльях Советов» хорошо

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Мирослав Лобанцев рассказал, адаптировался ли он в новой команде. Напомним, что игрок переехал на берега Волги этим летом на правах аренды из московского «Локомотива»,

«В «Крыльях» у меня много друзей и когда они узнали, что я могу оказаться с ними в команде, то они очень обрадовались. Многих ребят знаю еще с детства. Хорошо друг друга знаем и много общаемся помимо футбола в обычной жизни. С Тарасом Бурлаком вместе летали в отпуск. С теми, кого не знал, тоже уже сдружился. Чувствую себя в «Крыльях» хорошо. Почему не играю за дубль? Запасные вратари всегда ждут своего шанса. Всякое случается. Я сейчас сконцентрирован на тренировках и тоже жду шанса. Хочу быть всегда готовым. Если же ты за день до игры основы выступаешь за дубль, то ты тратишь эмоции, немного перегораешь. Но посмотрим. Может быть и сыграю за дубль», – поведал футболист.