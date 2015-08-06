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    • Агуэро, Насри и Силва выбыли из строя из-за проблем с пищеварением

    Агуэро, Насри и Силва выбыли из строя из-за проблем с пищеварением

    Игроки «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, Самир Насри и Давид Сильва выбыли из строя из-за проблем с пищеварением.

    Футболисты не смогли закончить тренировку, пожаловавшись клубному врачу, который отправил всех домой. По этой причине они пропустили ежегодную вечеринку «Манчестер Сити», приуроченную к старту нового сезона АПЛ, где Агуэро должен был получить приз лучшему игроку прошлого сезона.
    Свой первый матч в начинающемся в эти выходные чемпионате «Манчестер Сити» проведет в гостях с «Вест Бромвичем» 10 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2015 11:11
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bfd
    1438853134
    Здоровья! А то я на этих недоумков уже поставил..
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    mdu86
    1438853303
    Пронесло парней!Пищеварение - это не шутки!
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    FRZZ
    1438864170
    Чем же их кормили?
    Ответить
    3eмлянин
    1438869458
    выздоровления
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    ologreds
    1694997464
    numo437971
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