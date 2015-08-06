Агуэро, Насри и Силва выбыли из строя из-за проблем с пищеварением

Игроки «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, Самир Насри и Давид Сильва выбыли из строя из-за проблем с пищеварением.

Футболисты не смогли закончить тренировку, пожаловавшись клубному врачу, который отправил всех домой. По этой причине они пропустили ежегодную вечеринку «Манчестер Сити», приуроченную к старту нового сезона АПЛ, где Агуэро должен был получить приз лучшему игроку прошлого сезона.

Свой первый матч в начинающемся в эти выходные чемпионате «Манчестер Сити» проведет в гостях с «Вест Бромвичем» 10 августа.