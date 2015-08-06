Канделаки назвала игроков ЦСКА «реальными пацанами»

Генеральный директор нового федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тинатин Канделаки прокомментировала победу московского ЦСКА в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (3:2).

«ЦСКА молодцы! Вот так, сжав зубы, не сдавшись, вернуться с 0:2 и выиграть – просто идеально для драматургии! Но это не пьеса, это реальная жизнь, реальная история, которая пишется реальными пацанами. Поздравляю команду и болельщиков. Ждем следующего шага в Лиге чемпионов!», – написала Канделаки.