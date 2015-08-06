Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Канделаки назвала игроков ЦСКА «реальными пацанами»

    Генеральный директор нового федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тинатин Канделаки прокомментировала победу московского ЦСКА в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (3:2).

    «ЦСКА молодцы! Вот так, сжав зубы, не сдавшись, вернуться с 0:2 и выиграть – просто идеально для драматургии! Но это не пьеса, это реальная жизнь, реальная история, которая пишется реальными пацанами. Поздравляю команду и болельщиков. Ждем следующего шага в Лиге чемпионов!», – написала Канделаки.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2015 01:44
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Oocarasu_
    1438814775
    Честно говоря новость не интересно и не уместна
    Ответить
    roman230582
    1438815267
    Какой глубокий анализ матча
    Ответить
    Диктор
    1438817136
    В ихней бригаде авторитетный пахан-Гинер.Он решает все вопросы.
    Ответить
    Зенит 2015
    1438818542
    Так пусть она к ним, реальным пацанам этим, в раздевалку сходит.
    Ответить
    AleXXX 88
    1438833253
    Ещё в главные новости надо было
    Ответить
    Каратель
    1438836201
    самый реальный это дырофей,как-никак рекордсмен
    Ответить
    Arsenal007
    1438841550
    Чую много комментариев от Канделаки будет ))
    Ответить
    ologreds
    1694997466
    numo437946
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+