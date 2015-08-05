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    Большинство экспертов верит в победу «Челси» в АПЛ

    Согласно проведенному источником опросу, главным фаворитом будущего сезона АПЛ является лондонский «Челси».
    Наименьшие шансы на триумф из топ-клубов имеют манчестерские коллективы.

    Источник: BBC

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    05.08.2015 20:22
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    Комментарии (6)
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    Кукуха
    1438801510
    В топ-4 даже Ливерпуль попал... Вот вам прогноз от диванного эксперта: 1 - Челси (с меньшей вероятностью Арсенал). 2 - Арсенал (с меньшей вероятностью МЮ). 3 - МЮ (с меньшей вероятностью МС). 4 - МС.
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    dzvinka
    1438807290
    думаю Ливерпуль влезет в четверку потеснив 1 из двух клубов из Манчестера. Бентеке будет тащить в каждом матче. Только вот бы ЦЗ еще бы им нормального одного.
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    DavideSanton
    1438809026
    Не эксперт. В защиту титула челсюками не верю - им банально не хватит сил, имхо. Вероятнее всего, трофей вернется в Манчестер.
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    Oocarasu_
    1438814044
    Это только слова, главными причинами будет, правильное распределение сил по ходу сезона, длинная и качественная скамейка и работа тренера и команды как единого целого. А все остальное у всех четырех примерно одинаково.
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    denger1000
    1438853562
    К черту чемпионат, всё решено и без этих прелюдий)
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    ologreds
    1694997468
    numo437915
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