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Большинство экспертов верит в победу «Челси» в АПЛ
Большинство экспертов верит в победу «Челси» в АПЛ
Согласно проведенному источником опросу, главным фаворитом будущего сезона АПЛ является лондонский «Челси».
Наименьшие шансы на триумф из топ-клубов имеют манчестерские коллективы.
Источник:
BBC
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05.08.2015 20:22
Англия. Премьер-лига
Англия
Челси
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Комментарии (6)
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Кукуха
1438801510
В топ-4 даже Ливерпуль попал... Вот вам прогноз от диванного эксперта: 1 - Челси (с меньшей вероятностью Арсенал). 2 - Арсенал (с меньшей вероятностью МЮ). 3 - МЮ (с меньшей вероятностью МС). 4 - МС.
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0
dzvinka
1438807290
думаю Ливерпуль влезет в четверку потеснив 1 из двух клубов из Манчестера. Бентеке будет тащить в каждом матче. Только вот бы ЦЗ еще бы им нормального одного.
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0
DavideSanton
1438809026
Не эксперт. В защиту титула челсюками не верю - им банально не хватит сил, имхо. Вероятнее всего, трофей вернется в Манчестер.
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0
Oocarasu_
1438814044
Это только слова, главными причинами будет, правильное распределение сил по ходу сезона, длинная и качественная скамейка и работа тренера и команды как единого целого. А все остальное у всех четырех примерно одинаково.
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0
denger1000
1438853562
К черту чемпионат, всё решено и без этих прелюдий)
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0
ologreds
1694997468
numo437915
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0
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