Гендир «Анжи»: «КДК на 90 процентов выполнил свою задачу»

Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Сергей Кораблев поделился комментариями после решения КДК по матчу третьего тура РФПЛ против ЦСКА, где московские фанаты позволяли себе ксенофобские кричалки и другие виды аморального поведения.

«Я был на заседании КДК. Сам увидел, что его члены настроены очень серьезно, чтобы разобраться с той гадостью, которая творилась на стадионе. В этом плане КДК продемонстрировал профессионализм и на 90% выполнил свою задачу. Если мы откроем дисциплинарный регламент РФС, то можем увидеть, что при данном варианте команда наказывается запретом на допуск зрителей на сектора стадиона или проведением матча без болельщиков. На ЦСКА был наложен максимально возможный штраф в размере 500 тысяч рублей. Надеюсь, это послужит уроком на будущее для «товарищей», потенциально желающих насолить своей команде», – сказал Кораблев.