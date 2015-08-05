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    • Григорьянц: «Фанаты ЦСКА скандировали недопустимые вещи об «Анжи», «Спартаке» и «Амкаре»

    Григорьянц: «Фанаты ЦСКА скандировали недопустимые вещи об «Анжи», «Спартаке» и «Амкаре»

    Глава КДК Артур Григорьянц прокомментировал сегодняшнее решение закрыть фанатские сектора ЦСКА в матче шестого тура РФПЛ с «Ростовом». Напомним, что причиной наказания явились оскорбления в адрес болельщиков «Анжи», которые фанаты «красно-синих» скандировали в матче третьего тура.
    «Все разговоры о выходках фанатов «Анжи» перед матчем ни в коей мере не оправдывают поведения фанатов ЦСКА. Оскорбления на почве происхождения – это вообще уголовное наказание. Фанаты «армейцев», к слову, скандировали недопустимые вещи не только об «Анжи», но и о «Спартаке» и «Амкаре». Мы закрыли только фанатские сектора, потому что центральные трибуны не виноваты», — заявил Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2015 18:31
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Avaretz
    1438789545
    А этот фанатские не могут пересесть на центральные трибуны
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    SHMEL
    1438790333
    Не знаю,что было до матча,но во время трансляции звучало жёстко. ..Немного не правильно это,многие ходят с детьми,а кто-то в принципе не приемлет матерных скандирований.Фанатские разборки должны проходить за пределами стадионов,пусть даже и словесные.
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    VIPded
    1438790561
    Фанатов нужно приземлить. Чтобы команду поддерживали, а не вредили!
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    goga1332
    1438791749
    об анжи - очень даже допустимые ))
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    Viola
    1438804247
    григорянц - это слово, которое вообще без рвотных реакций трудно произносить
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    AK--47
    1438808142
    Много проблем в российском футболе.
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    ologreds
    1694997470
    numo437905
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