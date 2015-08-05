Бабаев: «Думбия – приоритетный вариант для ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что в случае прохода команды в групповую стадию Лиги чемпионов, армейцев пополнят два новых футболиста.

«Переход в ЦСКА Сейду Думбия будет зависеть от результата матча со «Спартой»? Он будет зависеть от того, как будут складываться переговоры по другим футболистам. Если команда пробьется в групповую стадию Лиги чемпионов, ЦСКА могут пополнить два новичка. Если не пробьется – речь, скорее всего, будет идти об одном новобранце.

Думбия, конечно, приоритетный вариант нападающего для ЦСКА. Сейду не нужно времени на адаптацию. Это человек, который способен решить исход любого матча. Это более эффективный вариант с точки зрения КПД», — сказал Бабаев