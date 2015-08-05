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    Бабаев: «Думбия – приоритетный вариант для ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что в случае прохода команды в групповую стадию Лиги чемпионов, армейцев пополнят два новых футболиста.

    «Переход в ЦСКА Сейду Думбия будет зависеть от результата матча со «Спартой»? Он будет зависеть от того, как будут складываться переговоры по другим футболистам. Если команда пробьется в групповую стадию Лиги чемпионов, ЦСКА могут пополнить два новичка. Если не пробьется – речь, скорее всего, будет идти об одном новобранце.
    Думбия, конечно, приоритетный вариант нападающего для ЦСКА. Сейду не нужно времени на адаптацию. Это человек, который способен решить исход любого матча. Это более эффективный вариант с точки зрения КПД», — сказал Бабаев

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2015 10:32
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cska-62
    1438760571
    Приоритетный вариант для ЦСКА уже пять лет - ТРЕНЕР!!! И Евгений Ленорович должен это понимать, если подсчитывает свои финансовые потери от участии ЦСКА в Лиге Чемпионов и Лиге Европы все эти годы.
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    i_am_alive
    1438765111
    Да абсолютно нормально... Учитывая конечно что за Барбозу даже 15 миллионов мало,а Евгений Леннорович столько денег не тратит.
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    Forza Mian!
    1438765537
    Хотел бы посмотреть на двух других новичков. Так что удачи ЦСКА
    Ответить
    бомбардирушка
    1438767991
    вот если пройдём то купим !!!!!!!!!!!!?????????????? это что ещё за условия???? это надо делать было ещё раньше !!!!!!!!!!!!!
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    AleXXX 88
    1438769683
    а как же чемпионат России?
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    rifcenter вернулся
    1438775219
    Жо, Олич, Вагнер... И Думбия из этой серии, очень нужен!!! Еще бы кого то типа Карвалье и Красича... А по большому счету много менять надо двух цз пора менять...
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    AK--47
    1438780603
    Думбия может усилить многие команды.
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    SHMEL
    1438789583
    Хорошо бы вернуть носорога.
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    Krasnodar 123
    1438856925
    БАБАЙ!
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    ologreds
    1694997472
    numo437861
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