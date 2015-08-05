Луческу: «Никогда не видел «Фенербахче» таким сильным»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче». Наставник «горняков» отметил, что соперник никогда не был так силен по именам.



«Это матч между двумя сильными командами, в которых выступают футболисты высокого уровня. Это самый важный поединок в этом туре квалификации. Уверен, что ни «Фенербахче», ни «Шахтер» не хотели встречаться друг с другом, потому что это две очень сильные команды, которые играют в данном туре квалификации.



В Стамбуле получился очень хороший матч между двумя сильными соперниками. Естественно, жаль, что в этой игре никто не забил. Уверен, что завтра нас ожидает такой же зрелищный поединок. Помимо амбиций команд, которые хотят победить, в составе обеих команд есть амбициозные игроки, которые на протяжении многих лет показывали себя в Европе. Они тоже хотят пройти дальше и играть в групповом турнире.



Наверное, я никогда не видел «Фенербахче» таким сильным, если брать во внимание все имена, всех футболистов, которые сейчас выступают в составе турецкого клуба. Но не будем забывать, что «Шахтер» тоже очень сильный клуб. Мы будем отталкиваться от нашей организации игры, от таланта наших исполнителей, от их индивидуальных действий. Будем противостоять хорошим индивидуальным качествам звездных игроков соперника», – отметил Луческу.