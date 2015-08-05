Перейра: «Меня не интересует, будет ли играть Фред»

Главный тренер «Фенербахче» Витор Перейра посетил пресс-конференцию, посвященную ответной игре против донецкого «Шахтера» в рамках третьего квалификационного раунда ЛЧ.

«Фред? Это не мой вопрос. Меня не интересует, будет ли играть Фред. Я отстаиваю свою команду. И моя главная задача – тренировать ее», – ответил Перейра на вопрос про Фреда.

Обнародовать свои кадровые решения до матча тренер «Фенербахче» отказался.

«Вы можете написать свой вариант состава на листочке, а я посмотрю! Тем и хорош футбол, что до самого конца есть загадка и интрига. Поэтому давайте подождем до завтра. Пока не буду раскрывать карты», – сказал португалец.