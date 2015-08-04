Моуринью: «Сейчас у нас нет никаких разногласий с Абрамовичем»

Наставник лондонского «Челси» Жозе Моуринью поведал о тонкостях своих взаимоотношений с владельцем клуба Романом Абрамовичем.



«Во время моего первого пребывания в «Челси» мои личные отношения с Абрамовичем были отличными, но с профессиональной точки зрения у нас возникали некоторые разногласия. На данный момент у нас нет подобных проблем. Когда я вернулся из Мадрида в Лондон, мистер Абрамович попросил меня бороться за трофеи. В моем первом сезоне после возвращения мы почти добились титула. Во втором мы сделали это. И я уверен, что в этом сезоне мы тоже обязательно будем среди претендентов», – рассказал португальский специалист.



