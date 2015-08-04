Карпин предложил обратиться к статистике в ответ на критику Дзюбы

Бывший главный тренер и генеральный директор московского «Спартака» Валерий Карпин ответил на заявления нападающего Артема Дзюбы, который упрекнул 46-летнего специалиста в малом количестве предоставленных шансов заиграть за «Спартак».





«Просто посмотрите статистику Дзюбы в сезонах 2011/12 и 2012/13, полностью проведенных им в «Спартаке» после возвращения из аренды в Томске», – сказал Карпин.



В сезоне 2011/12 Дзюба провел в составе красно-белых 52 официальных матча во всех турнирах и забил 14 мячей. В сезоне 2012/13 выходил на поле в 32-х матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.