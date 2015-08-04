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    • Карпин предложил обратиться к статистике в ответ на критику Дзюбы

    Карпин предложил обратиться к статистике в ответ на критику Дзюбы

    Бывший главный тренер и генеральный директор московского «Спартака» Валерий Карпин ответил на заявления нападающего Артема Дзюбы, который упрекнул 46-летнего специалиста в малом количестве предоставленных шансов заиграть за «Спартак».

    «Просто посмотрите статистику Дзюбы в сезонах 2011/12 и 2012/13, полностью проведенных им в «Спартаке» после возвращения из аренды в Томске», – сказал Карпин.
    В сезоне 2011/12 Дзюба провел в составе красно-белых 52 официальных матча во всех турнирах и забил 14 мячей. В сезоне 2012/13 выходил на поле в 32-х матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2015 15:54
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    Комментарии (13)
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    Fester_Addams
    1438694789
    Игрочишко лузер....
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    "-cska-"
    1438695336
    Дзюбиньё!!!
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    Ira55927
    1438696145
    Карпин прав
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    Eddyson
    1438698030
    Ждём очередную порцию нытья от игрочишки.
    Ответить
    stavr74
    1438698910
    Валер не обращай внимание на клоуна у него на лице всё написано ))
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    tanis 29
    1438700296
    Лучше не в матчах, а в минутах. Так будет чеснее.
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    trimetil
    1438704701
    У Валеры и в Торпедо сейчас что то никто не забивает...
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    trimetil
    1438705304
    Кстати, посмотрел сейчас статистику Спартака в чемпионате 2011-2012. Бомбардиры Спартака: Эменике - 13 Дзюба - 11 Ари - 10 Голевые передачи: Эменике - 4 Дзюба - 8 Ари - 3 Дзюба второй по голам, второй по голевым передачам и первый по системе гол + пас.
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    centurion_82
    1438708029
    Клоун это Карпин, который видимо позабыл, на какой позиции у него действовал Дзюба. Плеймейкер. Почему то и Непомнящий, и Божович, и Валаш-Боаш ставили Дзюбу центрфорвардом. И в Ростове Дзюба забил 17 мячей. А у Карпина всего 4. Форварду нужны острые передачи, а у Карпина кроме навесов Комбарова в небеса, ничего больше не было. Нет игры - нет голов. Так что \"покорителю\" Санкт Галлена, Легии и Тосно лучше бы помолчать.
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    ologreds
    1694997478
    numo437780
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