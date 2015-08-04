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    Вернблум: «В России мужики не очень любят двигаться»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сравнил уровень шведского и российского чемпионатов. Швед отметил, что российским футболистам не хватает движения.

    «В Швеции все команды там играют достаточно предсказуемо. Настоящий английский футбол! Это не Россия, где больше пасуются, чем бегают.
    Такое ощущение, что мужики здесь не очень любят двигаться.

    Но в Голландии мне уже приходилось сталкиваться с техничным футболом. Там я тоже играл в середине поля, только был «десяткой». Когда мы распродали полузащитников, сзади стал располагаться Расмус Эльм, и мы хорошо взаимодействовали. Все было нормально. А сейчас я почти что центральный защитник! Если надо, могу отойти назад и помочь вратарю отбиться», – сказал Вернблум.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    04.08.2015 12:00
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    Комментарии (5)
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    Grag
    1438679726
    что бы играть в пас надо еще больше двигаться,или я что то не понимаю?)
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    anton_ayvazov
    1438682643
    Универсальные футболисты это верх мастерства.
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438686510
    Универсальные футболисты это верх мастерства
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    VIPded
    1438696365
    Русский мужик не любит двигаться, но если уж вынудили сдвинуться, сразу и оглоблю в руки берёт...)))
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    ologreds
    1694997479
    numo437756
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