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    • Вернблум: « После завершения карьеры поселюсь на необитаемом острове»

    Вернблум: « После завершения карьеры поселюсь на необитаемом острове»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, что после Швеции в огромной Москве не чувствовал себя плохо, но после завершения карьеры в большом городе жить не будет.


    «Я не чувствовал себя плохо( после приезда в Москву – ред). Это феномен всех больших городов – люди там ходят, уставившись в пол и совершенно забыв об улыбках. Когда я в Москве, я и сам так хожу. Хотя мне больше по душе открытое сознание.

    Мы с Расмусом Эльмом выросли в маленьких-маленьких городах. Вы тут даже представить себе не можете, что это такое. Там, где я рос, всего сорок тысяч человек, а теперь я живу в городище, где число жителей в два раза превышает население Швеции! Везде люди, все куда-то бегут… Конечно, для меня это стресс. Когда я завершу карьеру, ни в коем случае не буду жить в большом городе. Лучше всего, наверное, будет поселиться на необитаемом острове. Так что это вовсе не проблема Москвы или России. Это моя проблема» – рассказал Вернблум.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    04.08.2015 11:30
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    Комментарии (3)
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438686600
    аля Винни Джонс будет телепроект вести с острова)
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1438696105
    В Греции сейчас острова не дорого.
    Ответить
    ologreds
    1694997480
    numo437753
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