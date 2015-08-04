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    Медосмотр Ди Марии отложен из-за усталости футболиста

    Медосмотр полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии в «ПСЖ» отложен по причине усталости игрока. Накануне аргентинец прибыл в Катар для прохождения медицинского обследования перед переходом в «ПСЖ» и планировалось начать медосмотр в тот же день, однако футболист решил отправиться в отель и отдохнуть.

    Предполагается, что после всех процедур Ди Мария подпишет с «ПСЖ» четырехлетний контракт с зарплатой 170 тысяч фунтов в неделю.
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    Источник: Daily Mail

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    04.08.2015 08:53
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    Комментарии (5)
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    piper65
    1438670000
    и с чего же это он так устал, интересно даже?!?! испереживался вес?!?!
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    mdu86
    1438670534
    Вот профессионалы,блин...
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    anton_ayvazov
    1438683093
    Да мне вот тоже интересно от чего он так устал
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    Jack Frost
    1438693012
    ему что, трудно майку снять и пару раз покрутиться для дерматолога? Трудно ответить \"нет\" на вопрос нарколога: \"наркоту или алкоголь принимаешь?\" Трусы ему тяжко снять перед урологом? Иль лечь на кушетку, чтоб ЭКГ сняли? Али несколько минут тредмил-тест отбегать? Иль сложно мочу в баночке принести? Поразительно)))
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    ologreds
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    numo437739
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