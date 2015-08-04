Медосмотр Ди Марии отложен из-за усталости футболиста

Медосмотр полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии в «ПСЖ» отложен по причине усталости игрока. Накануне аргентинец прибыл в Катар для прохождения медицинского обследования перед переходом в «ПСЖ» и планировалось начать медосмотр в тот же день, однако футболист решил отправиться в отель и отдохнуть.



Предполагается, что после всех процедур Ди Мария подпишет с «ПСЖ» четырехлетний контракт с зарплатой 170 тысяч фунтов в неделю.