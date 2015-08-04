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    Дзюба: «В «Спартаке» мне даже руку не жали»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал почему не стал подписывать новый контракт с московским «Спартаком». Футболист считает, что в бывшей команде с ним поступили некрасиво.

    «В первый раз в «Спартаке» был конфликт – меня убрали внаглую. Мне ничего не оставалось, просто перед фактом поставили, не давали тренироваться. Было очевидно, что нужно куда-то уходить. Я выбрал «Томь» тогда из-за Валерия Кузьмича Непомнящего, нисколько не жалел об этом и не жалею. Это замечательный специалист, с которым у меня сложились потрясающие отношения, я ему очень благодарен. В тот период становления из мальчика в мужчину он мне помог, именно психологически меня очень поддержал.

    Я вернулся через три-четыре месяца, и когда вернулся, «Спартак» предложил мне новый контракт, остаться – и все нормально будет. После сборов я понял, что шансов у меня не будет, как бы я ни выступал. Мне Валерий Карпин прямым текстом это сказал, что как бы ты ни старался, шансов у тебя нет. Я понял и решил уйти. Было непросто, пришлось достучаться до Леонида Арнольдовича Федуна – чтобы дозвонились до него, и лично он дал команду меня отпустить. Потому что мне не давали уйти без продления контракта, а я этого не хотел, не видел смысла тратить годы. Сидеть в золотой клетке, думаю, это ни для кого.

    Со мной в «Спартаке» поступили некрасиво. Уже даже руку не жали. Все акционеры кроме Федуна прошли и со всеми поздоровались кроме меня. Уже нет речи даже об уважении, не могли даже по-человечески посмотреть в глаза, подойти, поговорить…

    Контракт заканчивался, отправили меня в аренду без продления контракта. Вернулся я – никаких разговоров нет. Как только я начал забивать голы, они начали поднимать панику: «Подписывай!» Я говорю: «Давайте зимой к этому придем. Давайте спокойно сейчас играть». Они говорят: «Нет. Сейчас». Я говорю: «Давайте, я подумаю». Как начал думать – меня сразу убрали в запас. Все. И потом начались все эти разговоры про деньги и еще что-то. Это было непорядочно, некрасиво. Я пока об этом не хочу говорить, но когда-нибудь расскажу полностью, открою всю правду, как все было на самом деле, чтобы понимали.

    Как развернули определенную группировку болельщиков, как я знаю, купленную. Уже начали против меня настраивать определенных журналистов. Какая шла агитация – это некрасиво. Это не красит такой клуб, как «Спартак». Начали душить со всех сторон, начали провоцировать. Мне уже ребята говорить начали: «Артем, терпи, сейчас начнется ад». Меня уже предупредили, позвонили определенные ребята-журналисты, сказали, что дали команду «фас»: тебя поливать, тебя убивать, рассказывать, какой ты алчный.
    Мне уже сценарий в принципе обрисовал генеральный директор Роман Асхабадзе. Дал понять: если сейчас не подпишешь в определенный момент, когда курс евро подскочил, сейчас будет выгодно подписать, больше денег в два раза… На что я сказал: «Сейчас не деньги главное. Это правда. Мне нужно думать о своей дальнейшей судьбе. Как это будет смотреться, куда мы движемся. Я хочу что-то выигрывать. Вот и все». После этих фраз я так понял, что, наверное, и закончил выступления в «Спартаке», – сказал Дзюба.
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    Источник: НТВ

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    04.08.2015 07:45
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    Комментарии (20)
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    Nilmar-Spartak
    1438672420
    Артёму нужно играть спокойно и не нужно таких интервью. Какие-то действия не красят Спартак, но такие интервью не красят и футболиста.
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    Mr_Fish-ka
    1438674556
    Дзюба: \"По-ходу что-то я сделал не так, раз люди перестали жать мне руку.\"
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438675049
    может он сам ее никому не подавал
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    Juve1897
    1438676332
    А Эмери то вовсе не тренеришкой то оказался)
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    Fleisch)
    1438685322
    Вот только за чем он строил из себя Ярового Спартаковца,когда забивал голы ,бежал к фанатам и праздновал вместе с ними ,долбил себя в грудь ,целовал ромбик!!!ЗА чем всё этО???сейчас бы по просто его забыли,а теперь он для Спартака оказался предателем N"1
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    10al7
    1438687083
    ох....что-то не верится, что все плохие, кроме артёма
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    rash1959
    1438689019
    Весь мир - оvно, только Я хороший. Нормальный парень не стал бы сейчас (да и никогда потом) обо всё этом рас сказывать. Видать, артём, ты действительно оvно, причём очень большое.
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    takca
    1438699231
    Почему то кажется что Дзюба очень нагло врет особенно в моменте мол не деньги главное.Получается главное большие деньги.
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    немо
    1438765816
    Чем-то напоминает Сычова. И где он после "Спартака" заиграл? Может кто-то напомнит? Жадность его погубит. Жаль.
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    ologreds
    1694997480
    numo437734
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