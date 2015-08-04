Дзюба: «В «Спартаке» мне даже руку не жали»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал почему не стал подписывать новый контракт с московским «Спартаком». Футболист считает, что в бывшей команде с ним поступили некрасиво.

«В первый раз в «Спартаке» был конфликт – меня убрали внаглую. Мне ничего не оставалось, просто перед фактом поставили, не давали тренироваться. Было очевидно, что нужно куда-то уходить. Я выбрал «Томь» тогда из-за Валерия Кузьмича Непомнящего, нисколько не жалел об этом и не жалею. Это замечательный специалист, с которым у меня сложились потрясающие отношения, я ему очень благодарен. В тот период становления из мальчика в мужчину он мне помог, именно психологически меня очень поддержал.



Я вернулся через три-четыре месяца, и когда вернулся, «Спартак» предложил мне новый контракт, остаться – и все нормально будет. После сборов я понял, что шансов у меня не будет, как бы я ни выступал. Мне Валерий Карпин прямым текстом это сказал, что как бы ты ни старался, шансов у тебя нет. Я понял и решил уйти. Было непросто, пришлось достучаться до Леонида Арнольдовича Федуна – чтобы дозвонились до него, и лично он дал команду меня отпустить. Потому что мне не давали уйти без продления контракта, а я этого не хотел, не видел смысла тратить годы. Сидеть в золотой клетке, думаю, это ни для кого.



Со мной в «Спартаке» поступили некрасиво. Уже даже руку не жали. Все акционеры кроме Федуна прошли и со всеми поздоровались кроме меня. Уже нет речи даже об уважении, не могли даже по-человечески посмотреть в глаза, подойти, поговорить…



Контракт заканчивался, отправили меня в аренду без продления контракта. Вернулся я – никаких разговоров нет. Как только я начал забивать голы, они начали поднимать панику: «Подписывай!» Я говорю: «Давайте зимой к этому придем. Давайте спокойно сейчас играть». Они говорят: «Нет. Сейчас». Я говорю: «Давайте, я подумаю». Как начал думать – меня сразу убрали в запас. Все. И потом начались все эти разговоры про деньги и еще что-то. Это было непорядочно, некрасиво. Я пока об этом не хочу говорить, но когда-нибудь расскажу полностью, открою всю правду, как все было на самом деле, чтобы понимали.



Как развернули определенную группировку болельщиков, как я знаю, купленную. Уже начали против меня настраивать определенных журналистов. Какая шла агитация – это некрасиво. Это не красит такой клуб, как «Спартак». Начали душить со всех сторон, начали провоцировать. Мне уже ребята говорить начали: «Артем, терпи, сейчас начнется ад». Меня уже предупредили, позвонили определенные ребята-журналисты, сказали, что дали команду «фас»: тебя поливать, тебя убивать, рассказывать, какой ты алчный.

Мне уже сценарий в принципе обрисовал генеральный директор Роман Асхабадзе. Дал понять: если сейчас не подпишешь в определенный момент, когда курс евро подскочил, сейчас будет выгодно подписать, больше денег в два раза… На что я сказал: «Сейчас не деньги главное. Это правда. Мне нужно думать о своей дальнейшей судьбе. Как это будет смотреться, куда мы движемся. Я хочу что-то выигрывать. Вот и все». После этих фраз я так понял, что, наверное, и закончил выступления в «Спартаке», – сказал Дзюба.