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    Дзюба: «Один из тренеров Якина меня просто «завалил»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о причине его плохой игры за московский «Спартак» в матче минувшего чемпионата в Перми.


    «Изначально у нас с Якином были потрясающие отношения. Он часто меня вызывал, со мной разговаривал. Есть ситуация, когда я действительно плохо играл. Но, например, в прошлом году один из тренеров Мурата Якина просто меня «завалил».

    Подготавливал к игре, восстанавливал, скажем так. У меня была небольшая травма, он меня засунул в ледяную воду восемь раз и восемь раз в теплую. На что я кричал ему, что лучше не надо. Он отвечал: «Слушай меня, я делаю правильно». Это было перед игрой с «Амкаром». На следующий день я пришел с температурой «39,2». Сказал: «Спасибо огромное. Я же говорил». На что мне отвечают: «Ну, это ничего страшного, «39», мы ее собьем». Я говорю: «Какое – я буду отдыхать, и все». «Нет-нет, ты нам нужен».

    Мурат Якин меня попросил поехать, потому что нападающих не было, Мовсисян был травмирован. Я поехал с температурой, всю ночь не спал – антибиотики, чем меня только не пичкали, чтобы как-то поднять на ноги. Полуватный, температура «37,5», не спавший, кое-как отыграл, мы проиграли – все, я слег, просто не мог ходить, – рассказал Дзюба в эфире программы «Футбольная столица» на «НТВ-Петербург».
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    Источник: НТВ

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    04.08.2015 06:51
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    Комментарии (7)
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    spartakus50
    1438669739
    Может по фактам так и было, но это - нюни предателя...Ради клуба, как ради Родины...бойцы терпят и не такое...
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    mgordeev
    1438674427
    какие плохие тренеры: Эмери, Карпин, Якин. Да и Капелло плохой. Не везет Артемке.
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438675165
    эх Артем-Артем ...
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    Raulya
    1438677230
    Бедный парень....Эмери загубил, Карпин - выгнал, Якин- завалил...сколько тренеришек на одного игрока))))
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    Varvarist
    1438681403
    Родного Спартака такими нехорошими словами вспоминать! Да если бы не Спартак Дзюба не был бы тем кем является сейчас! Надо было в родное Динамо идти!
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    anton_ayvazov
    1438682577
    Понабирают тренеров,потом жалуются что футболисты играть не умеют...всё идёт с \"головы\".
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    ologreds
    1694997482
    numo437729
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