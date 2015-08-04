«МЮ» намерен ускорить подписание Педро

«Манчестер Юнайтед» намерен как можно быстрее заключить контракт с полузащитником «Барселоны» Педро Родригеса. Представители английского клуба уже отправились в Испанию, чтобы провести переговоры с каталонцами.



«Барселона» не намерена продавать игрока менее чем за 30 миллионов евро. В «МЮ» рассчитывают, что Педро станет заменой полузащитнику Анхелю Ди Марии, который в ближайшее время заключит контракт «ПСЖ».



Напомним, что 8 августа будет дан старт сезона в АПЛ, в матче отрытия которого манкунианцы принимают «Тоттенхэм».