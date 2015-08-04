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    «МЮ» намерен ускорить подписание Педро

    «Манчестер Юнайтед» намерен как можно быстрее заключить контракт с полузащитником «Барселоны» Педро Родригеса. Представители английского клуба уже отправились в Испанию, чтобы провести переговоры с каталонцами.


    «Барселона» не намерена продавать игрока менее чем за 30 миллионов евро. В «МЮ» рассчитывают, что Педро станет заменой полузащитнику Анхелю Ди Марии, который в ближайшее время заключит контракт «ПСЖ».

    Напомним, что 8 августа будет дан старт сезона в АПЛ, в матче отрытия которого манкунианцы принимают «Тоттенхэм».
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    Источник: AS

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    04.08.2015 06:13
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    Комментарии (2)
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    piper65
    1438683053
    искренне не понимаю - ЗАЧЕМ???? вторым напом на замену Руни? - глупости, не замена совсем. на фланг? - на какой? под Руни? - и чем он лучше эрреры? лвг, конечно, большой тренер, но это все как-то странно и нелогично
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