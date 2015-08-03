Россия и Катар помогут друг другу в проведении ЧМ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Катар будут помогать друг другу в проведении Чемпионатов мира, ближайшие из которых запланированы именно в этих странах.





«Договорились о том, что будем координировать нашу линию и обмениваться опытом в контексте подготовки к проведению чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году – в Катаре», – заявил министр. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!