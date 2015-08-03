Данилкин: «С детства болею за «Челси»

Защитник московского «Динамо» Егор Данилкин рассказал, какой европейский клуб импонирует ему больше всего.





«На сегодня меня все устраивает в «Динамо». У нас шикарная база – одна из лучших в Европе, отличная команда. Плюс я получаю игровую практику. С детства я болею за «Челси» и мечтаю когда-нибудь за него сыграть. Если поступит предложение, буду на седьмом небе от счастья», – сказал молодой игрок. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!