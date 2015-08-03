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    ЦСКА может быть наказан домашней игрой без зрителей

    Московский ЦСКА за неподобающее поведение собственных болельщиков в матче третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0) может понести наказание в виде проведения одного домашнего матча без зрителей. Напомним, что «армейские» фанаты позволяли себе ксенофобские кричалки и демонстрировали оскорбительный баннер.
    Кроме того, москвичам грозит штраф в размере полумиллиона рублей.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.08.2015 15:20
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    Комментарии (6)
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    maxim81413
    1438605033
    весь матч было стыдно за этих отморозков, надо запрещать таким \"болельщикам\" посещать матчи
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    nahan
    1438606551
    Накажут как всегда клуб...
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    body
    1438611252
    лишить трех очков....
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    shinnik
    1438611451
    Дресс Код..Малиновые пиджаки.синие шорты.нестриженые ногти.
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438619672
    опятьььььь...
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    ologreds
    1694997486
    numo437659
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