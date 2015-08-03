ЦСКА может быть наказан домашней игрой без зрителей

Московский ЦСКА за неподобающее поведение собственных болельщиков в матче третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0) может понести наказание в виде проведения одного домашнего матча без зрителей. Напомним, что «армейские» фанаты позволяли себе ксенофобские кричалки и демонстрировали оскорбительный баннер.





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