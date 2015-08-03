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    • РФС созовет комитет по безопасности для разбора игры ЦСКА – «Анжи»

    РФС созовет комитет по безопасности для разбора игры ЦСКА – «Анжи»

    Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Алексей Толкачев заявил, что для разбора инцидентов, имевших место на игре третьего тура РФПЛ ЦСКА – «Анжи» (1:0), будет созван комитет по безопасности.
    «Можно однозначно сказать, что в скандировании присутствовали элементы разжигания вражды и ненависти, поэтому РФС намерен созвать комитет по безопасности и работе с болельщиками. Там уже после решения Контрольно–дисциплинарного комитета РФС (5 августа) мы тщательным образом заслушаем все стороны – и ЦСКА, и «Анжи». Произошедшее не красит наш футбол. Мы сделаем выводы и примем дополнительное решение, обязывающее в том числе и армейский клуб провести встречу со своими болельщиками, собрать их лидеров, проработать все вопросы», – сказал функционер.

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    Источник: ТАСС

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    03.08.2015 14:31
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    Комментарии (7)
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    tanis 29
    1438602689
    В ЛЧ промолчали, теперь оторвались на "Анжи". Ничего не изменилось, как были неумными так ими и остались.
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    морозз
    1438604266
    Здесь уже говорильней не отмазаться, пора жёстко наказывать такие проявления... в любом объединении фанатов!
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    ologreds
    1694997486
    numo437654
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