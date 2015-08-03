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    Платини предлагает ввести белые карточки

    Кандидат на пост президента ФИФА Мишель Платини включил с свою избирательную компанию идею увеличения числа участников Чемпионата мира до 40-ка. Ее он озвучит на жеребьевке групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы 27-го августа в Монако. Напомним, что ранее француз уже увеличил Чемпионат Европы с 16-и до 24-х команд.
    Помимо этого, действующий президент УЕФА предложит ввести белые карточки, при предъявлении которых игрок будет вынужден покинуть поле на десять минут. Также Платини собирается наложить вето на трансферы футболистов, которым не исполнилось 18-и лет.

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    Источник: AS

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    03.08.2015 14:02
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    Комментарии (26)
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    GoldPlayFIFARus9
    1438609771
    Опять двадцать пять?И этот человек хочет возглавить ещё ФИФА? Что дальше? Ввести чёрные карточки?Потому что белые, это не толерантно по отношению к чернокожим игрока? Ввести рекламную паузу по в каждом тайме,как в КХЛ?
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    Оргазмирующий Прапор
    1438610783
    совсем уже сгнил платиня. старый продажный чинуша.
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    mdu86
    1438611189
    Хорошо хоть не белый билет
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    Ira55927
    1438611758
    бред несёт
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    shinnik
    1438612090
    Да всё правильно делает Мишган.. Хотя сорок разбойников...эточто-то..алибабаевно..
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    Forza Kir
    1438618543
    по моему перебор, особенно с карточками!!!
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    Добрый Бобер
    1438619940
    Чистой воды рассизм!
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    Arku
    1438621342
    предлагаю Платини уйти из футбола
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    siberon
    1438627228
    Французо мафиозо, блин. Одни коррупционнеры - что в в ФИФА, что в УЕФА... Весь футбол "пропах" политикой.
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    ologreds
    1694997486
    numo437651
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