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    • КДК рассмотрит поведение фанатов ЦСКА на матче против «Анжи»

    КДК рассмотрит поведение фанатов ЦСКА на матче против «Анжи»

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц заявил, что не подобающие поведение болельщиков московского ЦСКА на матче третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0) будет рассмотрено на ближайшем заседании.
    «КДК рассмотрит инциденты по трем матчам: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Терек» и ЦСКА — «Анжи». Будут рассмотрены баннер оскорбительного характера и скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных и нецензурных выражений. В рапорте есть запись делегата матча с подробным описанием того, что и как скандировалось, какой баннер был и так далее. Оценку данному баннеру и скандированиям даст КДК на своем заседании», – поведал функционер.

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    Источник: Р-Спорт

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    03.08.2015 13:09
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    Комментарии (3)
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    Raulya
    1438602279
    Хоть я и болельщица ЦСКА но этих выр.....ков с трибун так называкмых \"болельщиков\" нужно наказать....попробывали они по одному так в лицо кому нибудь в махачкале сказать)))) кишка дрогнет....
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    Мачоо
    1438700552
    оставьте в покое болельщиков, лучше делом займитесь так называемые чиновники мляяя
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    ologreds
    1694997486
    numo437647
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