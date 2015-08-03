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    • Виталий Мутко: « Непопадание на чемпионат Европы не будет катастрофой»

    Виталий Мутко: « Непопадание на чемпионат Европы не будет катастрофой»

    Министр спорта России Виталий Мутко не считает катастрофой возможное непопадание сборной России на Евро-2016. В то же время министр отметил, что это будет минусом для российского футбола.


    «Да нет, это не будет катастрофой. Это будет плохо для российского футбола. Всегда непопадание на чемпионаты отбрасывает команду на какое-то время назад. Это не будет катастрофой, потому нам уже по сегодняшним результатам некуда особо...

    Нет необходимости драматизировать. Мы уже в третьем десятке сборных. Хотя это необъективно, я считаю. Многие ребята в нашей сборной, особенно игроки средней линии и атаки выше среднего европейского уровня. При хорошей организации и настрое они способны показывать футбол очень хорошего качества» – сказал Мутко в эфире телеканала «Россия 2».
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    Источник: ВГТРК

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    03.08.2015 09:32
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    Комментарии (17)
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    Serhio1010
    1438586208
    А что говорили когда группу узнали? такой вариант как непопадание даже не рассматривался, и пол отборочного цикла тоже( МуДко все время твердил, что все норм, а сейчас заднюю врубает(((
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    johnny983
    1438586371
    Та будет,дядька Виталя................будет!
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    DmitryKravch5
    1438586530
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    Chuck_TLT
    1438587659
    Всегда считал, что человек таких высоких должностей, как минимум должен обладать ораторским искусством, а тут... Мутко вообще понимает, что сам себе противоречит - "Многие ребята в нашей сборной, особенно игроки средней линии и атаки выше среднего европейского уровня." и то, что эти ребята не попадут на сам чемпионат Европы "Да нет, это не будет катастрофой". Конгратьюлейшн, итс зе бест организейшн
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    lasd
    1438587759
    "Рыба гниет с головы" . Пока нашим футболом будут управлять люди позволяющие подобные "глубокомысленные высказывания" будут нас иметь все кому не лень. ....... БОЖЕ , сжалься , прошу тебя, в России гибнет футбол.
    Ответить
    lasd
    1438587869
    "Рыба гниет с головы" . Пока нашим футболом будут управлять люди позволяющие подобные "глубокомысленные высказывания" будут нас иметь все кому не лень. ....... БОЖЕ , сжалься , прошу тебя, в России гибнет футбол.
    Ответить
    Cskaz
    1438588960
    Уже заранее начал оправдываться
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    Raulya
    1438595299
    Нам не привыкать))))
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    nahan
    1438602086
    Народ недоволен будет...
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    ologreds
    1694997488
    numo437625
    Ответить
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