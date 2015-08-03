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    • Александр Канищев: «Дзюба – не игрок уровня Лиги чемпионов»

    Александр Канищев: «Дзюба – не игрок уровня Лиги чемпионов»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев , ныне возглавляющий фонд «Зенит-84» не спешит осуждать Андре Виллаш-Боаша за его высказывания по поводу лимита на легионеров. Специалист считает, что нововведение вряд ли способствует успешному выступлению команды в Лиге чемпионов.

    «Тренер «Зенита» говорит о том, что его волнует. К сожалению, руководители нашего футбола подчас довольно эмоционально решают вопросы. Например, перед самым стартом чемпионата взяли и поменяли лимит. Но что это даст? С точки зрения подготовки того же «Зенита» к Лиге чемпионов – негатив. Поэтому я Виллаш-Боаша вполне понимаю и не осуждаю.

    Он пришел в клуб выигрывать трофеи, в том числе европейские. Для этого все футболисты, находящиеся у него в обойме, должны быть хорошо подготовлены как к российским, так и к международным турнирам. Но без достаточной игровой практики это невозможно сделать. Тот же Соломон Рондон, к примеру, уже не выходил на поле в трех матчах из-за принятого лимита. Сомневаюсь, что при таком развитии событий венесуэлец будет готов к старту группового турнира Лиги чемпионов, который состоится в сентябре после матчей сборных.

    Рондон сильнее Артема Дзюбы. Он более техничный и разносторонний футболист, нежели Артем, мастерство которого мне бы не хотелось принижать, но это не игрок уровня Лиги чемпионов. Высказываю личное мнение», – приводит слова Канищева «Спорт уик-энд».
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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    03.08.2015 09:11
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    Комментарии (12)
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    Chuyskiy Spartanec
    1438583414
    так все пральна... поэтому он и в зенитушке:)
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    proеzd2
    1438584201
    Буратино думает иначе.
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    СС Варяг
    1438586928
    Рондон тоже не игрок уровня Лиги Чемпионов
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    Петр19
    1438587802
    Рондон силен
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    Marchen
    1438596581
    "Высказываю личное мнение" вот и все, свобода слова %пт
    Ответить
    "zenit1925"
    1438597072
    Ни тот, ни другой не дотягивает до уровня ЛЧ.
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    pirlo_modric
    1438597838
    Александр Канищев кто вообще такой он сам в лиге чемпионов хоть играл трепло
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    nahan
    1438601782
    Откуда это Канищеву знать, который в ЛЧ не сыграл ни одного матча не сыграл...
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    Raulya
    1438601969
    Дзюба в принципе не игрок...
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    ologreds
    1694997488
    numo437623
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