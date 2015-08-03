Александр Канищев: «Дзюба – не игрок уровня Лиги чемпионов»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев , ныне возглавляющий фонд «Зенит-84» не спешит осуждать Андре Виллаш-Боаша за его высказывания по поводу лимита на легионеров. Специалист считает, что нововведение вряд ли способствует успешному выступлению команды в Лиге чемпионов.

«Тренер «Зенита» говорит о том, что его волнует. К сожалению, руководители нашего футбола подчас довольно эмоционально решают вопросы. Например, перед самым стартом чемпионата взяли и поменяли лимит. Но что это даст? С точки зрения подготовки того же «Зенита» к Лиге чемпионов – негатив. Поэтому я Виллаш-Боаша вполне понимаю и не осуждаю.



Он пришел в клуб выигрывать трофеи, в том числе европейские. Для этого все футболисты, находящиеся у него в обойме, должны быть хорошо подготовлены как к российским, так и к международным турнирам. Но без достаточной игровой практики это невозможно сделать. Тот же Соломон Рондон, к примеру, уже не выходил на поле в трех матчах из-за принятого лимита. Сомневаюсь, что при таком развитии событий венесуэлец будет готов к старту группового турнира Лиги чемпионов, который состоится в сентябре после матчей сборных.



Рондон сильнее Артема Дзюбы. Он более техничный и разносторонний футболист, нежели Артем, мастерство которого мне бы не хотелось принижать, но это не игрок уровня Лиги чемпионов. Высказываю личное мнение», – приводит слова Канищева «Спорт уик-энд».