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    • Виталий Мутко: «Тренер должен быть освобожденным, но на 4 игры мы можем сделать исключение»

    Виталий Мутко: «Тренер должен быть освобожденным, но на 4 игры мы можем сделать исключение»

    Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о ситуации с новым главным тренером сборной России.


    « Я уже говорил на тему, надо исходить из того, какие задачи мы будем решать. У нас остались 4 официальные игры в квалификации Евро. Задача – попасть на чемпионат Европы. Для этого нужен тренер: а) российский специалист; б) тот, который знает игроков, национальную команду.

    Времени мало, 5 сентября уже игра. Это человек, у которого есть опыт, знания, результат на этот момент. Исходя из этих критериев, вы поймете, что круг специалистов ограничен.

    Контракт будет заключен до конца отборочного цикла, с продлением на чемпионат Европы. После Евро мы уже примем решение.
    Сейчас много дискуссий, освобожденным должен быть тренер или нет. Конечно же, я сторонник того, что тренер должен быть освобожденным. Это понятно, это азбука. И жизненный опыт говорит мне о том же. Этоложный момент. Но в данном случае на 4 игры мы можем сделать исключение, — сказал Мутко в эфире телеканала «Россия 2».
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    Источник: ВГТРК

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    03.08.2015 06:26
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    Комментарии (20)
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    SKAUTMZK
    1438583432
    нее ток не Слуцкий..опять его центр обороны из березы и игнашевича до добра не доведет
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    морозз
    1438583619
    Как в поговорке...все перед законом равны, но есть исключения и на этом закон превращается в фикцию!
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    Cergei.
    1438584219
    В россии игроки низкого уровня!!!!!Никакой тренер не способен создать игру с такими игроками!!!!!!!!Тем более в такой короткий срок почти невозможно.Даже и попадун на евро.Посмотрите как они играют.Пешеходы!!!!!Им сначала бегать научиться надо хотя бы 90 минут.
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    ignorant
    1438587684
    Будет позором не выйти из самого легкого отборочного цикла.
    Ответить
    lasd
    1438588498
    Слуцкий не пойдет . Уйти от Гинера в подчинение к Мудко ? Что он - дурак ? С Мудко вообще ни один толковый(востребованный) тренер работать не будет . И Бородюк не пойдет . Он же понимает что это будет большой жирный крест на его тренерской карьере . Козлом отпущения на выхлопе будет-то тренер сборной , которого сейчас обосравшись пытаются назначить .
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    GINSTOP
    1438589131
    А мне кажется что Слуцкий самое то будет
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    "zenit1925"
    1438593999
    Это будет окончательный крах сборной. Сборную тренировать надо. Только силой раскачивания в кресле матчи не выиграть.
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    sir_Alex
    1438594904
    Лёня Освобожденный
    Ответить
    mdu86
    1438607277
    Такой не двусмысленный намёк...
    Ответить
    ologreds
    1694997490
    numo437608
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