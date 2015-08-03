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    Сальваторе Боккетти: « С «Рубином» будет тяжелый матч»

    Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился ожиданиями от предстоящей встречи с казанским «Рубином». Напомним, что итальянец перешел в московскую команду именно из Казани.


    «Предстоит определенно тяжелый матч. Вне всяких сомнений, “Рубин” – очень серьезный соперник. Я смотрел в четверг, как он выиграл со счетом 3:2 у “Штурма” на выезде. Да, кто-то сейчас начнет говорить, что команда в двух турах не набрала ни одного очка и не забила ни гола, но это ничего не значит. Вообще ничего! Чемпионат только начался, и уверен, что “Рубин” со временем наберет кондиции и выправит ситуацию. Это очень хорошая команда. Однако если мы сыграем с должной самоотдачей и концентрацией, как с “Краснодаром”, то должны победить.
    Я провел замечательное время в Казани, выиграл Кубок и Суперкубок России. Всегда буду благодарен “Рубину” за тот прекрасный период. Но жизнь продолжается – и сейчас я в “Спартаке”. Поэтому отдам все силы, чтобы победила моя команда.

    Всегда интересуюсь, как сыграл «Рубин», переживаю за бывших партнеров. Хочу, чтобы они всегда побеждали. Пусть у команды уже и другой тренер», – приводит слова Боккетти «Спорт – Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2015 06:18
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    Комментарии (5)
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    artem 81
    1438573097
    Да у Спартака все матчи тяжелые.
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    proеzd2
    1438582370
    только победа!
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    vest01
    1438582915
    Спартака небудет в тройке
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    proеzd2
    1438583714
    обязаны, у ФК Рубин игра в ЛЕ, сдавать не буду, но свою игру навяжут.
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    ologreds
    1694997490
    numo437607
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