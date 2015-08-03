Сальваторе Боккетти: « С «Рубином» будет тяжелый матч»

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился ожиданиями от предстоящей встречи с казанским «Рубином». Напомним, что итальянец перешел в московскую команду именно из Казани.



«Предстоит определенно тяжелый матч. Вне всяких сомнений, “Рубин” – очень серьезный соперник. Я смотрел в четверг, как он выиграл со счетом 3:2 у “Штурма” на выезде. Да, кто-то сейчас начнет говорить, что команда в двух турах не набрала ни одного очка и не забила ни гола, но это ничего не значит. Вообще ничего! Чемпионат только начался, и уверен, что “Рубин” со временем наберет кондиции и выправит ситуацию. Это очень хорошая команда. Однако если мы сыграем с должной самоотдачей и концентрацией, как с “Краснодаром”, то должны победить.

Я провел замечательное время в Казани, выиграл Кубок и Суперкубок России. Всегда буду благодарен “Рубину” за тот прекрасный период. Но жизнь продолжается – и сейчас я в “Спартаке”. Поэтому отдам все силы, чтобы победила моя команда.