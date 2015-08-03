Ди Мария проходит медицинское обследование для «ПСЖ»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария прибыл в столицу Катара Доху, где проходит медицинское обследование для перехода во французский ПСЖ, сообщает Sports.ru. В ближайшее время парижане должны оплатить трансфер футболиста суммой в 63 миллиона евро.

Луи ван Гаал заявлял, что не имеет понятия, где находится его игрок.







Напомним, что ранее наставник «красных дьяволов»заявлял, что не имеет понятия, где находится его игрок. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!