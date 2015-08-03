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    Ди Мария проходит медицинское обследование для «ПСЖ»

    Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария прибыл в столицу Катара Доху, где проходит медицинское обследование для перехода во французский ПСЖ, сообщает Sports.ru. В ближайшее время парижане должны оплатить трансфер футболиста суммой в 63 миллиона евро.
    Напомним, что ранее наставник «красных дьяволов» Луи ван Гаал заявлял, что не имеет понятия, где находится его игрок.



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    Источник: Sports.ru

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    03.08.2015 01:19
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    Комментарии (15)
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    RUSTY8
    1438575886
    дохинский, дохский, дохлый псж
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    k1llerS_Pro
    1438576640
    Можно поздравить парижан с неплохим приобретением)
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    SKAUTMZK
    1438583512
    Да классный игрок он и МЮ пригодился бы еще ))
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    max23480
    1438586520
    Надеюсь заиграет, но слишком много клубов его продали и это давит на моральное положение!
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    Петр19
    1438588229
    Вот так бывает
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    GINSTOP
    1438589160
    Првильно делает 000)))
    Ответить
    AK--47
    1438595789
    Тяжело реально усилить команду, сильные игроки нарасхват.
    Ответить
    ПФК ЦСКА Моscow
    1438599704
    Удачи во Франции
    Ответить
    95-shishani-95
    1438986906
    Усиление безусловно!
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    ologreds
    1694997490
    numo437604
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