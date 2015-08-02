Рой Кин: «В «Арсенале» есть игроки, которым больше интересны селфи и кубики пресса»

Известный в прошлом британский футболист Рой Кин поделился своим мнением о некоторых футболистах лондонского «Арсенала».
«У «Арсенала» есть сильные игроки, которые готовы много работать. Но также у них есть парочка футболистов, которые больше заинтересованы в селфи и кубиках пресса. Из года в год мы слышим разговоры, что «Арсенал» претендует на чемпионство. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, игроки думают о том, как выглядят их фигуры и прически», – заявил Кин, чьи слова цитирует Sportbox.ru.
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