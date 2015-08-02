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    • Рой Кин: «В «Арсенале» есть игроки, которым больше интересны селфи и кубики пресса»

    Рой Кин: «В «Арсенале» есть игроки, которым больше интересны селфи и кубики пресса»

    Известный в прошлом британский футболист Рой Кин поделился своим мнением о некоторых футболистах лондонского «Арсенала».
    «У «Арсенала» есть сильные игроки, которые готовы много работать. Но также у них есть парочка футболистов, которые больше заинтересованы в селфи и кубиках пресса. Из года в год мы слышим разговоры, что «Арсенал» претендует на чемпионство. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, игроки думают о том, как выглядят их фигуры и прически», – заявил Кин, чьи слова цитирует Sportbox.ru.

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    Источник: Sportbox.ru

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    02.08.2015 23:29
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    Комментарии (8)
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    roman230582
    1438547473
    Молодо-зелено
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    Ангажемент
    1438548202
    Нах твое чемпионство, когда капусты и так полно?
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    siberon
    1438552421
    Да, сэлфи -это зло. Как платный интернет, айфон и валюта одной бывшей колонии )))
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    Azenkur
    1438560231
    Весьма странное заявление, по причине того, что такие представители есть практически в каждой команде любого уровня, будь то топ или любительская лига.
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    nahan
    1438581581
    Загрызут теперь Кина.
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    dzvinka
    1438589044
    ну поделу сказал че уж там.
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    Mr Siberian
    1438630456
    Такие футболисты есть в любом клубе.
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    ologreds
    1694997490
    numo437592
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