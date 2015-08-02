Фанаты «Анжи» написали письмо Мутко

Болельщики махачкалинского «Анжи» после поединка третьего тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1) обратились с открытым письмом к министру спорта РФ Виталию Мутко, сообщает «Чемпионат.ком».

«Уважаемый Виталий Леонтьевич! 1 августа 2015 г. во время встречи футбольных клубов ЦСКА и «Анжи» на стадионе «Арена Химки» многотысячная группа болельщиков, находившаяся в фан-секторе «армейцев», в течение всего матча скандировала нецензурные ксенофобские кричалки, унижающие достоинство граждан России и содержащие прямые призывы к убийству людей по признаку их национальной принадлежности. Трансляция игры осуществлялась в прямом эфире телекомпанией «НТВ-Плюс». Тем не менее инспектор матча не внес никаких записей по этому поводу в протокол матча. Режиссер трансляции также не принял никаких мер к тому, чтобы эти оскорбительные и подпадающие под статью Уголовного кодекса лозунги не засоряли эфир.

Болельщики футбольного клуба «Анжи» обеспокоены тем, что и на этот раз РФС может закрыть глаза на возмутительное поведение части болельщиков, сеющих межнациональную рознь между народами России и стремящихся обострить отношения с выходцами из кавказского региона. Мы знаем, что адекватные футбольные болельщики по всей России также возмущены подобным поведением фанатов-националистов. Требуем принятия незамедлительных мер, направленных на наказание криминальных элементов и на недопущение подобных инцидентов на спортивных аренах и в эфире федеральных спортивных каналов впредь. Как показывает опыт, практика наложения штрафов на футбольные клубы никак не решает эту проблему, а безнаказанность виновников подобных инцидентов поощряет их на новые асоциальные поступки.