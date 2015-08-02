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    Фанаты «Анжи» написали письмо Мутко

    Болельщики махачкалинского «Анжи» после поединка третьего тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1) обратились с открытым письмом к министру спорта РФ Виталию Мутко, сообщает «Чемпионат.ком».
    «Уважаемый Виталий Леонтьевич! 1 августа 2015 г. во время встречи футбольных клубов ЦСКА и «Анжи» на стадионе «Арена Химки» многотысячная группа болельщиков, находившаяся в фан-секторе «армейцев», в течение всего матча скандировала нецензурные ксенофобские кричалки, унижающие достоинство граждан России и содержащие прямые призывы к убийству людей по признаку их национальной принадлежности. Трансляция игры осуществлялась в прямом эфире телекомпанией «НТВ-Плюс». Тем не менее инспектор матча не внес никаких записей по этому поводу в протокол матча. Режиссер трансляции также не принял никаких мер к тому, чтобы эти оскорбительные и подпадающие под статью Уголовного кодекса лозунги не засоряли эфир.
    Болельщики футбольного клуба «Анжи» обеспокоены тем, что и на этот раз РФС может закрыть глаза на возмутительное поведение части болельщиков, сеющих межнациональную рознь между народами России и стремящихся обострить отношения с выходцами из кавказского региона. Мы знаем, что адекватные футбольные болельщики по всей России также возмущены подобным поведением фанатов-националистов. Требуем принятия незамедлительных мер, направленных на наказание криминальных элементов и на недопущение подобных инцидентов на спортивных аренах и в эфире федеральных спортивных каналов впредь. Как показывает опыт, практика наложения штрафов на футбольные клубы никак не решает эту проблему, а безнаказанность виновников подобных инцидентов поощряет их на новые асоциальные поступки.
    Обращаем внимание также на то, что возмутительные факты ксенофобии до сих пор не получили должной оценки со стороны министерства спорта России и РФС. Призывая РФС придерживаться принципов, заложенных в Уставе ФИФА, оставляем за собой право обратиться в международные спортивные организации в случае, если компетентные ведомства России будут по-прежнему самоустраняться от решения этой проблемы».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 22:20
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    Комментарии (70)
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    civilist
    1438584263
    Разжигание ненависти среди молодежи России - счастье западным странам. Давайте дружить на зло всем.
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    Зенит 2015
    1438589362
    Бараны съехались в Москву из заброшенных деревень и почувствовали себя москвичами, а как были быд..м, так и остались.
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    Avaretz
    1438591619
    Если фанаты ЦСКА подсчитали мисс обаяние ольку кузькову позором клуба за её нацисткие взгляды то кто тогда кричит эти оскорбительные речевки на стадионе цска
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    ганга
    1438602527
    футбольному клубу анжи в ответном матче с цска надо просто закрыть гостевой сектор для болельщиков и фанатов цска на пять лет, чтобы другим не повадно было вести себя по скотски, пусть клуб разбирается со своими болельщиками , а я думаю после таких мер хозяева клубов будут разговаривать со своими очень даже хорошо...
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    протон1
    1438629016
    На матче 3-го тура чемпионата России по футболу, где московский ЦСКА принимал «Анжи» из Махачкалы, не обошлось без скандала. Фанаты армейского клуба на протяжении всего матча скандировали в адрес махачкалинской команды оскорбления и нецензурные слова, которые унижают достоинства человека. А в концовке второго тайма и вовсе вытащили баннер Animal planet на трибуну с эмблемой махачкалинского клуба.
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    ЦСКА 3011
    1438635694
    К Сожалению есть уроды позорящие красно-синие цвета....
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    немо
    1438683111
    Это не болельщики ЦСКА, это обыкновенные хулиганы. Их даже футбол не интересует, они его просто не смотрят. Такие факты надо жестко пресекать. Из-за этого страдает и клуб, и весь российский футбол. Надо больше праф полиции, она их всех знает по фомильно. Демократия хренова.
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    goga1332
    1438699791
    странно, что они вообще писать умеют ))
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    n272nm
    1438711934
    Я расстрою фанатов Анжи. Потому что болельщиков ЦСКА поддерживает вся Россия.
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    ologreds
    1694997490
    numo437583
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