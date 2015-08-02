Фанаты «Анжи» написали письмо Мутко

Болельщики махачкалинского «Анжи» после поединка третьего тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1) обратились с открытым письмом к министру спорта РФ Виталию Мутко, сообщает «Чемпионат.ком».
«Уважаемый Виталий Леонтьевич! 1 августа 2015 г. во время встречи футбольных клубов ЦСКА и «Анжи» на стадионе «Арена Химки» многотысячная группа болельщиков, находившаяся в фан-секторе «армейцев», в течение всего матча скандировала нецензурные ксенофобские кричалки, унижающие достоинство граждан России и содержащие прямые призывы к убийству людей по признаку их национальной принадлежности. Трансляция игры осуществлялась в прямом эфире телекомпанией «НТВ-Плюс». Тем не менее инспектор матча не внес никаких записей по этому поводу в протокол матча. Режиссер трансляции также не принял никаких мер к тому, чтобы эти оскорбительные и подпадающие под статью Уголовного кодекса лозунги не засоряли эфир.
Болельщики футбольного клуба «Анжи» обеспокоены тем, что и на этот раз РФС может закрыть глаза на возмутительное поведение части болельщиков, сеющих межнациональную рознь между народами России и стремящихся обострить отношения с выходцами из кавказского региона. Мы знаем, что адекватные футбольные болельщики по всей России также возмущены подобным поведением фанатов-националистов. Требуем принятия незамедлительных мер, направленных на наказание криминальных элементов и на недопущение подобных инцидентов на спортивных аренах и в эфире федеральных спортивных каналов впредь. Как показывает опыт, практика наложения штрафов на футбольные клубы никак не решает эту проблему, а безнаказанность виновников подобных инцидентов поощряет их на новые асоциальные поступки.
Обращаем внимание также на то, что возмутительные факты ксенофобии до сих пор не получили должной оценки со стороны министерства спорта России и РФС. Призывая РФС придерживаться принципов, заложенных в Уставе ФИФА, оставляем за собой право обратиться в международные спортивные организации в случае, если компетентные ведомства России будут по-прежнему самоустраняться от решения этой проблемы».
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