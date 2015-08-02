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    • Жозе Моуринью: «Мы – «Челси», и мы устанавливаем собственные правила»

    Жозе Моуринью: «Мы – «Челси», и мы устанавливаем собственные правила»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью дал понять, что клуб отказывается от приобретения защитника «Эвертона» Джона Стоунса. Специалист подчеркнул, что «Челси» никогда не будет переплапчивать за футболистов.

    «На рынке не бывает никаких правил. Мы — «Челси», и мы устанавливаем собственные правила. Они заключаются в следующем: мы оцениваем реальную стоимость игроков и чeтко знаем, когда наступает та самая грань, за которую мы не заходим. «Челси» знает, когда нужно остановиться и рассмотреть другие варианты», – цитирует Моуринью Goal.

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    Источник: Goal.com

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    02.08.2015 10:13
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    Комментарии (26)
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    Геворг Одесса
    1438506264
    Стоунс будет стоить дорого только в пределах АПЛ,потому что он англичанин в Европе за него никто столько не предложит,хотя парню всего 21 лет и успел уже в сборной поиграть...перспективный игрок
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    Baur1989
    1438512207
    novye boysy na draku ))))))
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    Alex2712
    1438513311
    Мауриньо, мать его, красавец!!!
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    NK-creative
    1438513383
    Это типо нам наплевать на фин.фаерплей и т.д.?!))
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    Cynic
    1438514182
    как всегда всё лишь на словах, а на деле трансферы Челси петушиные переплаты
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    Eddyson
    1438518365
    Сразу вспоминается трансфер Торреса. Ливерпуль наверняка меньше просил, но: «Мы – «Челси», и мы устанавливаем собственные правила»
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    Spartak-SV
    1438519814
    Жозе молодец....шарит бродяга....
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    JevgeniN
    1438605751
    Ребят, подскажите, почему у Челси было 4 замены?
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    miramax_max
    1438913101
    Он пешка-наемник! Что скажет рукаводство то и ляпнет.
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    ologreds
    1694997495
    numo437517
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