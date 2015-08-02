Жозе Моуринью: «Мы – «Челси», и мы устанавливаем собственные правила»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью дал понять, что клуб отказывается от приобретения защитника «Эвертона» Джона Стоунса. Специалист подчеркнул, что «Челси» никогда не будет переплапчивать за футболистов.

«На рынке не бывает никаких правил. Мы — «Челси», и мы устанавливаем собственные правила. Они заключаются в следующем: мы оцениваем реальную стоимость игроков и чeтко знаем, когда наступает та самая грань, за которую мы не заходим. «Челси» знает, когда нужно остановиться и рассмотреть другие варианты», – цитирует Моуринью Goal.