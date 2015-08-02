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    • Олег Карнаухов: « Какая Лига Европы? Виллаша-Боаша не для этого приглашали в «Зенит»

    Олег Карнаухов: « Какая Лига Европы? Виллаша-Боаша не для этого приглашали в «Зенит»

    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов выразил мнение, что «Зенит» должен спокойно выходить из группы в Лиге чемпионов. По словам Корнаухова, главному тренеру команды Андре Виллашу-Боашу пора прекратить говорить о лимите, если уже ничего изменить нельзя.


    «У «Зенита» великолепный состав, с которым в Лиге чемпионов можно спокойно выходить из группы. А не бороться за попадание в Лигу Европы, о чем ранее сообщил Виллаш-Боаш. Я поразился, когда услышал. Какая Лига Европы?! Разве для этого его приглашали в «Зенит»? В последнее время он ведет себя странно. В каждом интервью плачет, жалуется… Надоело! Какой смысл постоянно сводить все проблемы к лимиту, если уже нельзя ничего изменить?» – сказал Карнаухов «Спорт-Экспрессу»
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2015 08:03
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    Комментарии (30)
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    batik7_real_madrid_
    1438506360
    Хочется , чтобы наши клубы показали результат в ЛЧ, ну просто выйти из группы не случайно , а заслуженно.
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    plusnindimon
    1438509897
    Согласен
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    Asbjorn
    1438510758
    Все правильно сказал, Боаш по моему с Моуриньо пример берет
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1438514791
    Если в РПЛ лимит есть и жёсткий, а в ЛЧ лимита нет никакого - то легионеры к ЛЧ подойдут несыгранными и без игровой практики. Не имеет смысла клубу наигрывать две команды, одну под Чемпионат и совсем другую, с сильными легионерами - под еврокубки. Зачем-то РПЛ необходимо, чтобы команды наши были НЕ МАКСИМАЛЬНО СИЛЬНЫМИ.
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    ФК Зенит всея Руси
    1438515270
    Приведу аналогию из искусства войны. Будет очень глупым вводить для элитного подразделения \"лимит на салаг и новичков\" в надежде, что рядом с элитными бойцами юные солдатики наберутся опыта и скорее вырастут в элиту. Такой план конечно поспособствует росту новичков -- зато наоборот приведёт к ослаблению эффективности элитных подразделений, а в реальной войне - к их гибели, к потере элиты, к поражению в войне. Потому что сила подразделения, как и цепи, равна надёжности его самого слабого звена. Новичков следует обучать в тренировочных лагерях, в специально под новичков заострённых соревнованиях - а касателоьно Футбола, зелёных новичков нужно наигрывать в дубле, в ФНЛ либо в командах-не ставящих высоких турнирных задач. И лишь самых лучших брать в клубы-участники ЛЧ. - ИТОГИ: Для российских клубов, участвующих в Еврокубках -- лимит обязан быть другим: для участников ЛЕ на одного легионера больше, а для ЛЧ на двух либо на трёх, и действовать до того момента, пока соответствующий наш клуб продолжает сражаться за свой Еврокубок. Либо до завоевания его. Вот так. Будет дополнительный стимул, чтобы не поступали как Спартак при Карпине, когда Волерий сам публично рассказал, что выигрывать у Сент-Галлена было невыгодно чтобы не перегружать команду в РПЛ.
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    Харченко
    1438519033
    Руководству Зенита необходимо провести работу с АВБ. Много стал говорить.
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    Zubo
    1438527614
    ...тогда не нужно вводить не очень умные лимиты, если в чемпионате будет играть одна команда а в ЛЧ другая то ничего не получится
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    Gaverx
    1438529617
    До многих слова Боаша видимо с трудом доходят. Что ж, очень жаль. Это в очередной раз доказывает скудоумие большинства любителей футбола.
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    KraB_EgoR
    1438538823
    очнитесь, клоуны. АВБ "ноет" потому что договился с несколькими сильными игроками о переходе в Зенит, а теперь клуб не может их купить из-за лимита. а содержать 2 состава (для ЧТ и ЛЧ) не может как минимум из-за ФФП... да и глупо покупать игрока чтобы тот играл только в еврокубках. играть должны сильнейшие! если игрок не "тянет" - пусть уходит в команду, соответствующую его уровню и оттуда пробивается в более сильные. а так нашим "паспартистам" нет смыслу уходить в другие команды когда им переплачивают у нас за этот самый паспорт...
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    ologreds
    1694997495
    numo437506
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