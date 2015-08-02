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    Жозе Моуринью: «Планирую тренировать еще 20 лет»

    Наставник «Челси» Жозе Моуринью заявил, что собирается продолжать тренировать ещe как минимум 20 лет. 52-летний специалист сказал, что не бросит работу пока не возникнет проблем со здоровьем.
    «Вижу себя тренером и в возрасте за 70 лет. Собираюсь работать до тех пор, пока у меня не возникнут проблемы со здоровьем. В этой работе опыт очень важен. Если игроки с возрастом начинают терять форму, то у тренеров такой проблемы нет. Конечно, можно утратить блеск в глазах, но это совсем другая история. Считаю, что за последние 10 лет я прибавил как тренер. Моe мастерство не только не падает, но и растeт», — цитирует 52-летнего Моуринью Sportsmole.
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    02.08.2015 06:36
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    Комментарии (5)
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    dzvinka
    1438493827
    хуже маразматика - только старый маразматик...
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    anacarp
    1438497128
    да надеюсь что ты еще много лет будешь тренировать
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    cfc.kz
    1438498414
    Скромности ему не занимать )
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    batik7_real_madrid_
    1438505392
    Скромняга ^-^
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    ologreds
    1694997495
    numo437497
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