Ван Гаалу нужен Бэйл

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. Daily Express утверждает, что в Манчестере готовы предложить за 26-летнего футболиста 122 млн евро.



Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттэнхэма» в 2013 году за 100 млн евро, а его трансфер стал самым дорогим в истории футбола. В минувшем сезоне хавбек провел за мадридцев 48 матчей во всех турнирах и забил 17 голов .

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