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    Ван Гаалу нужен Бэйл

    «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. Daily Express утверждает, что в Манчестере готовы предложить за 26-летнего футболиста 122 млн евро.


    Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттэнхэма» в 2013 году за 100 млн евро, а его трансфер стал самым дорогим в истории футбола. В минувшем сезоне хавбек провел за мадридцев 48 матчей во всех турнирах и забил 17 голов .
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    Источник: Express.co.uk

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    02.08.2015 06:24
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    Комментарии (19)
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    s_u_a_r_e_z__(9)
    1438499387
    пфф
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    alexov222
    1438501669
    проще написать кто не нужен вангалу,чем перечислять всех,кто ему якобы нужен. уже сформировалось четкое отвращение к этой фамилии
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    Prince)(Salah
    1438501680
    Дэпай есть бэйл не нужен
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    3.5.1
    1438502009
    Зениту тоже нужен.
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    k1llerS_Pro
    1438504320
    Вот намного лучше бы было, если Реал отдал Бейла в МЮ. И большой плюс в финансовом бюджете был , и быстрее бы пошла сделка по Де Хеа, и купили бы Ройса (к Примеру). Вот что Реал вцепился в Бейла то так??? Лично вот мне вообще не понять. Сейчас он еще сезон так проведет, как прошлый, и никто за него больше 70 лям не даст! Пока такие деньги дают, нужно сливать! Он все никак не может адаптироваться в Испании и Английская лига ему больше подходит.
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    KradunSexy
    1438504791
    Няха
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    95-shishani-95
    1438518152
    Если это не утка, то Реалу стоит согласиться! Продать его и купить Агуэро и Ройса! Вот был бы отличный вариант! АПЛ это для Бэйла, а ЛЛ для Агуэро как говорится тоже не чужое! И Ройс тоже по моему хорошо вписался бы в игру Реала!
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    Schicko_008
    1438590591
    Да за такие деньги надо любого продавать!!!! перекупить лучше Ди Марию у ПСЖ лямов за 50 на тот же фланг и красота, на 70 лямов купить еще напа, типа Агуэро или Левандовски и все в ажуре.
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    invite yupi
    1438699510
    Нет пацаны все таки Бэйл круче Ройса будет
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    ologreds
    1694997495
    numo437496
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