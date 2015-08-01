Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Виллаш-Боаш похвалил Дзюбу

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мыслями по поводу игры форварда команды Артема Дзюбы в матче третьего тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0), пишет «Чемпиона.ком».
    «Он полон амбиций, полон желаний. Индивидуально он отрабатывал с Игорем Смольниковым кроссы и завершение атак. Сегодня его игра, может, не лучшим образом сложилась с той точки зрения, что он не смог забить, тем не менее он очень хорошо работал, много помогал команде, уверенно действовал в обороне и с Халком в первом тайме хорошо взаимодействовал, только не получилось забить», – сказал португалец.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Hulk_37_rus
    1438457507
    Ок
    Ответить
    AK--47
    1438459078
    Виллаш-Боаш умелый тренер
    Ответить
    DeR_Fan
    1438460753
    Дзюба может и потухнуть,что скорей всего и произойдет
    Ответить
    loko-the_best
    1438470367
    Лодыгин, Смольников, Шатов и Дзюба обязаны играть в основе сборной.
    Ответить
    Диктор
    1438478860
    Кроме рыжебородого никто и не хвалит-все все видят и понимают.
    Ответить
    ologreds
    1694997498
    numo437472
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+