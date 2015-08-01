Виллаш-Боаш похвалил Дзюбу

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мыслями по поводу игры форварда команды Артема Дзюбы в матче третьего тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0), пишет «Чемпиона.ком».
«Он полон амбиций, полон желаний. Индивидуально он отрабатывал с Игорем Смольниковым кроссы и завершение атак. Сегодня его игра, может, не лучшим образом сложилась с той точки зрения, что он не смог забить, тем не менее он очень хорошо работал, много помогал команде, уверенно действовал в обороне и с Халком в первом тайме хорошо взаимодействовал, только не получилось забить», – сказал португалец.
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