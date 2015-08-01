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    Фред: «Я никогда не использовал запрещенные вещества»

    Полузащитник «Шахтера» и сборной Бразилии Фред прокомментировал ситуацию с подозрением в потреблении им допинга.

    «Я никогда не использовал запрещенные вещества. Я уверен в своей невиновности и намерен это доказать это соответствующим органам. У меня чистая карьера и есть необходимая поддержка», – заявил игрок.

    Напомним, что во время Кубка Америки после стандартной проверки у Фреда был обнаружен положительный результат на допинг-тест. Врачи сборной Бразилии заявили о своей непричастности к данной ситуации. Турецкий «Фенербахче» уже собирается подавать протест на матч с «Шахтером» в квалификационном раунде Лиги Чемпионов, где Фред принял участие.


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    Источник: Sports.ru

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    01.08.2015 20:31
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    Комментарии (6)
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    серИт
    1438450896
    сала
    Ответить
    Костя-ФК Барселона
    1438451129
    Допрыгался
    Ответить
    ВАЙПЕР
    1438451601
    ну вроде пока лавки ещё не начал путать=))
    Ответить
    AK--47
    1438459197
    Хорошо
    Ответить
    kislyi
    1438465730
    Ну все, Фредди, давай в Донбасс наркоту выветривать
    Ответить
    ologreds
    1694997498
    numo437464
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