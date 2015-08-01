Чех: «Никогда не думал о том, чтобы стать вратарем»

Новичок лондонского «Арсенала» Петр Чех вспомнил, как именно он стал вратарем.

«Я никогда не думал о том, чтобы быть вратарем. Несмотря на то, что я уже играл на этой позиции в хоккее, когда я начал играть в футбол, я был вингером или полузащитником. Иногда в конце тренировки я вставал на ворота чтобы почувствовать разницу между голкипером хоккейным и голкипером футбольным. Но однажды наш вратарь не пришел на игру, и тренер решил поставить меня, потому что по его мнению на тренировках я неплохо справлялся. Я решил встать всего на один матч, но сделал все очень хорошо, поэтому на следующий день меня подозвал тренер вратарей и попросил подумать о смене амплуа. Окончательно все решилось лет в 10, когда я сломал ногу и долго не мог бегать. Тренироваться в воротах мне было значительно проще», – поведал игрок «Арсенала».