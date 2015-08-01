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    Чех: «Никогда не думал о том, чтобы стать вратарем»

    Новичок лондонского «Арсенала» Петр Чех вспомнил, как именно он стал вратарем.
    «Я никогда не думал о том, чтобы быть вратарем. Несмотря на то, что я уже играл на этой позиции в хоккее, когда я начал играть в футбол, я был вингером или полузащитником. Иногда в конце тренировки я вставал на ворота чтобы почувствовать разницу между голкипером хоккейным и голкипером футбольным. Но однажды наш вратарь не пришел на игру, и тренер решил поставить меня, потому что по его мнению на тренировках я неплохо справлялся. Я решил встать всего на один матч, но сделал все очень хорошо, поэтому на следующий день меня подозвал тренер вратарей и попросил подумать о смене амплуа. Окончательно все решилось лет в 10, когда я сломал ногу и долго не мог бегать. Тренироваться в воротах мне было значительно проще», – поведал игрок «Арсенала».

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    Источник: Goal.com

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    01.08.2015 18:36
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    Комментарии (7)
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    NK-creative
    1438445450
    Как говориться, не было бы счастья, да несчастье помогло!
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    KARE
    1438450582
    Я такой инфы досыти начитался--ХОРОШ лукавить,самим не смешно ?????
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    Mr Siberian
    1438459354
    Пути Господни неисповедимы)
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    kislyi
    1438465544
    Не было бы счастья, да несчастье помогло)))Молодец Петька!!!
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    ologreds
    1694997499
    numo437459
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