Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Лоренсо: «Педро будет играть в АПЛ»

    Президент футбольного клуба «Сан-Исидро» Хайме Лоренсо заявил, что нападающий Педро, который начинал карьеру в его клубе, перейдет из «Барселоны» в английский клуб.
    «Я общался с матерью Педро, и она сообщила, что он будет играть в Англии. Думаю, это будет вызов для него, к тому же он должен получить больше игрового времени. Если он и правда перейдет, мы отправим ему какой-нибудь подарок. Если стороны договорятся на 30 миллионах евро, то 450 тысяч должны отдать нам», — поведал Лоренсо.
    Напомним, что по слухам Педро должен присоединиться к «Манчестер Юнайтед», где он может заменить Анхеля Ди Марию, уходящего в ПСЖ.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 14:47
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Andrey-KScamapa
    1438430176
    1111
    Ответить
    ivanthebest
    1438432517
    Ждём Педро в МЮ, станет хорошим усилением!
    Ответить
    EDGE2015
    1438433806
    Классный форвард
    Ответить
    s_u_a_r_e_z__(9)
    1438497906
    жалко
    Ответить
    s_u_a_r_e_z__(9)
    1438499474
    ненадо
    Ответить
    ologreds
    1694997499
    numo437439
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+