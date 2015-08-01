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    Мутко: «Идея введения потолка зарплат будет рассмотрена»

    Министр спорта России и кандидат в президенты РФС Виталий Мутко рассказал о возможном введении потолка зарплат в РФПЛ.
    «Сейчас несколько специалистов работают над этим вопросом. Этим занимается и Сергей Степашин. Я думаю, что в ближайшее время мы эту тему рассмотрим. Но, в принципе, надо, чтобы все друг другу доверяли. Чтобы никто из руководителей клубов из-под полы не доплачивал футболистам», — заявил Мутко.
    Напомним, что перед стартом текущего сезона РФПЛ был ужесточен лимит на легионеров в рамках подготовки национальной команды к домашнему Чемпионату мира 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 13:33
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Klasse
    1438425795
    стабильно и уверенно понижают уровень чемпионата, красавцы. фсбэшный мycapила степашин занимается футболом как всегда, всё через жoпy
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    rubinovyi2
    1438426171
    Хех! Надо сразу же рассматривать возможность обойти этот вопрос!
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    RealTheBest
    1438426932
    Надо вводить потолок зарплат игрокам до 23 лет,а то начнут щас вводить халкам и вутселям,будут потом юсуповы одни бегать причем от мяча
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    Bobus
    1438426967
    так шубами будут доплачивать
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    Viktor41
    1438429363
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    alex1951
    1438435314
    ...в ближайшее время ,это где то в течение 20-30 лет,да.
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    Cynic
    1438435551
    Это ничего не изменит, потолок будет формальным, а фактически.. ну сами знаете как что в России происходит
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    Zubo
    1438437341
    Что происходит, уберите некомпетентных людей , тревога !!! Слабоумные с повреждениями мозга подбираются к рулю, нужно что-то делать срочно !!! У некоторых людей потолок мозга, нужно рассмотреть идею их замены...
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    ologreds
    1694997499
    numo437432
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