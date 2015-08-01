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    • «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Ди Марию за отсутствие аргентинца на сборах

    «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Ди Марию за отсутствие аргентинца на сборах

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария не приехал на сборы команды в США, за что был оштрафован на 360 тысяч фунтов стерлингов, информирует Mirror.

    К тому же манкунианцы могут дополнительно наказать футболиста, который находится в шаге от перехода в «ПСЖ». «МЮ» хочет повысить сумму трансфера до 45 миллионов фунтов вместо «запланированных» 43,7 миллиона, а разницу вычесть из последующей зарплаты Ди Марии в парижском клубе. Руководство «Манчестера» уверено, что «ПСЖ» согласится на такие условия.

    Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет договор на четыре года и будет получать 11 миллионов евро за сезон.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 11:13
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    Комментарии (7)
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    No problem
    1438417642
    Арабы эту "разницу" не по чувствуют
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    bw17
    1438418079
    Сами делают из игроков миллиардеров, а потом удивляются, почему игроки ведут себя как хотят? Он это штраф не почувствует, зная, что стоит огромных денег и волен поступать так, как ему угодно. Вот если бы были фиксированные зарплаты и игрок знал бы, что штраф к примеру составит 50% от его дохода, думаю тогда бы он понимал всю ответственность за исполняемый им контракт.
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    ВАЙПЕР
    1438420070
    дополнительно наказать футболиста повысив сумму трансфера, а ему то что сколько за него заплатят?))
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    Danik007
    1438422979
    рекламный спам
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    Dude-MU
    1438423359
    Здесь многие пишут что продаем дешевле чем купили его в прошлом году... А что никто не слышал что так все футбольные клубы делают, без этого никак ( Клубы которые зарабатывают на продаже футболистов можно по пальцам перечесть, а в основном тратят!
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    NK-creative
    1438423595
    Нравится мне это, удерживать деньги из зарплаты, которые будут платить на новом месте работы))
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    ologreds
    1694997501
    numo437408
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