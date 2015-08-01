«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Ди Марию за отсутствие аргентинца на сборах

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария не приехал на сборы команды в США, за что был оштрафован на 360 тысяч фунтов стерлингов, информирует Mirror.



К тому же манкунианцы могут дополнительно наказать футболиста, который находится в шаге от перехода в «ПСЖ». «МЮ» хочет повысить сумму трансфера до 45 миллионов фунтов вместо «запланированных» 43,7 миллиона, а разницу вычесть из последующей зарплаты Ди Марии в парижском клубе. Руководство «Манчестера» уверено, что «ПСЖ» согласится на такие условия.



Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет договор на четыре года и будет получать 11 миллионов евро за сезон.





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