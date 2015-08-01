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    «Краснодар» провел переговоры с Гильерме

    Вратарь «Локомотива» Гильерме на этой неделе прилетал в Краснодар на переговоры с клубом Сергея Галицкого по поводу своего контракта, который, вполне возможно, будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, что 29-летний бразилец, выступающий в России с 2007 года, в ближайшее время должен получить российское гражданство. В текущем сезоне Гильерме провел в премьер-лиге два матча, пропустил один мяч. Также на его счету встреча за Суперкубок России и один пропущенный мяч.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 11:04
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    Комментарии (24)
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    ren888888
    1438419269
    кРАСНОДАР и Рубин молодцы,а моускоуский сиэска и[Соблюдайте правила]ский 63денит почемуто гоффно((
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    морозз
    1438419525
    Хороший вратарь и с российским паспортом будет многими востребован!
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    ВАЙПЕР
    1438419961
    зачем он нужен Краснодару когда есть Дикань, который часто тащит, которого так безрассудно потерял спартак
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    Danik007
    1438422855
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    KeeperMSTS7710
    1438423088
    Гильерме в краснодар,а Синицина в ростов
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    ArsenalAlania
    1438423684
    в сборную его надо вместо конифея
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    Болельщик_123
    1438425825
    Полный бред!!!
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    DmitrKravch
    1438427430
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