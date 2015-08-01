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    • Моуринью: «Бенитес перестал верить в Терри и чуть было не погубил его карьеру»

    Моуринью: «Бенитес перестал верить в Терри и чуть было не погубил его карьеру»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью считает, что из-за Рафаэля Бенитеса карьера защитника лондонцев Джона Терри могла быть загубленной. Напомним, что испанский специалист тренировал «Челси» в сезоне-2012/13.

    «Пару лет назад он почти исчез, – цитирует Моуринью ESPN. – Травмы, тренеры, которые перестали верить в него и приглашали в клуб других защитников, которые, как они думали, заменят Джона.

    Особенно стоит вспомнить сезон перед моим приходом – сезон Рафаэля Бенитеса. Я думал с этим парнем покончено, потому что он не играл в финалах, не играл в важных матчах. Я думал, что Терри в беде. Когда я пришел, у меня были вопросы: «В каком состоянии я обнаружу Джона? Что он может? Может ли он прибавить? Может ли он приблизиться к Джону, которого я знаю?» И в прошлом сезоне он был феноменален. Феноменален. Думаю, это его лучший сезон».

    Моуринью: «Жене Бенитеса лучше бы позаботиться о диете мужа, чем говорить обо мне»


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 10:31
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    Комментарии (15)
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    Медив
    1438415833
    Мавр решил поддержать Терри перед Суперкубком и одновременно напомнить какой физрук Бенитес, что ж похвально
    Ответить
    gооdbуegооdbоу
    1438416329
    Жена Бенитеса должна следить за диетой Джона Терри
    Ответить
    rbast
    1438417382
    В прошлом сезоне - однозначно лучший английский защитник!
    Ответить
    No problem
    1438417987
    Жена Бени не на того нарвалась
    Ответить
    Danik007
    1438422998
    рекламный спам
    Ответить
    NK-creative
    1438423689
    Но лучший, это вы Жозе конечно преувиличиваете, но в остальном, в принципе, согласен.
    Ответить
    ruberoid
    1438426044
    Теперь Моур будет обсирать Бенитеса за высказывания его жены
    Ответить
    bw17
    1438434875
    Моуриньо в пере палках с кем-либо как рыба в воде! )) это его конек..
    Ответить
    oripov
    1438458043
    А что такого? Ведь Терри сыграл лучше чем в прошлом сезоне, просто у всех свой подход некоторых губит Бенитес некоторых Моуринье, у них подход разный.
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    ologreds
    1694997501
    numo437404
    Ответить
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