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    • Юсупов: «В «Динамо» у меня было больше свободы для творчества»

    Юсупов: «В «Динамо» у меня было больше свободы для творчества»

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов накануне матча 3-го тура премьер-лиги против «Терека» отметил, что процесс адаптации в новой команде еще не завершен.

    «Пока могу сказать, что в «Динамо» свободы для творчества было больше. Мог получить мяч на любой позиции, начинал атаки. В «Зените» пока не могу позволить себе этого. Нужно лучше адаптироваться к новой команде. Понять, как играть и все будет нормально.

    Высокий уровень футболистов «Зенита» видно и на тренировках, и в играх. Люди могут в одиночку решить исход матча. В случае необходимости Халк сам забьет 2-3 гола. После такого останется только улетать домой с тремя очками», – сказал Юсупов.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 10:12
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    makkie
    1438422662
    Пока Юсупов явно не вписывается в игру Зенита.. Дзюба конечно полегче в этом плане.
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    Danik007
    1438423022
    рекламный спам
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    Raulya
    1438424100
    Главное чтобы не потерялся там, там лавка большая замену сразу найдут...
    Ответить
    matvei_72
    1438424653
    миллионы будут получать все, а забивать должен Халк! Интересная позиция...
    Ответить
    Eddyson
    1438425861
    Продолжай радовать поклонников футбола своей "зажигательной" игрой за зинит.
    Ответить
    Gloomy59
    1438426582
    Артур, научись для начала останавливать мяч, отдавать пасы, а потом будешь видеть себя \"художником\"!!!! По видно уровень спортивной школы, не более!!!! Ты, что есть на поле, что нет тебя, одно и тоже!
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    RealTheBest
    1438427288
    Юсупов:"В Динамо я меньше бегал от мяча,клянусь "
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    серИт
    1438428345
    зернит машина
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    skainet
    1438429983
    халк сам 2-3 гола ....еслиб всё так просто было
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    ologreds
    1694997501
    numo437403
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