Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Юсупов: «В матче с «Тереком» «Зенит» должен не смотреть на соперника, а играть в свою силу и побеждать»

    Юсупов: «В матче с «Тереком» «Зенит» должен не смотреть на соперника, а играть в свою силу и побеждать»

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов накануне матча 3-го тура премьер-лиги против «Терека» отметил, что поединок будет тяжелым, но для победы сине-бело-голубым необходимо просто сыграть в свою силу.

    «Терек» – серьезный соперник. Будет тяжело. На старте со всеми тяжело. Все заряженные, играют первые туры на эмоциях. Но, в любом случае, дома «Зенит» должен не смотреть на соперника, а выходить, играть в свою силу и побеждать.

    Даже не обратил внимания, что в прошлом туре хозяева не одержали ни одной победы. Меня удивило, что «Динамо» не выиграло у «Мордовии», хотя все предпосылки были. Еще «Краснодар» удивил… Все другие лидеры играли на выезде. Имелось предчувствие, что хозяевам придется трудно», – сказал Юсупов.


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Jeck Denielse
    1438413114
    Самый неудобный соперник веря статистке..... Виллаш помнит прошлый домашний конфуз и надеюсь правильно настроит ребят.....
    Ответить
    морозз
    1438419034
    Самое пока слабое звено Зенита а смотри ка как говорит о силе!
    Ответить
    Грозный598
    1438419195
    Терек победит
    Ответить
    piercman
    1438419418
    кто здесь?
    Ответить
    Danik007
    1438423035
    рекламный спам
    Ответить
    NK-creative
    1438423156
    Надеюсь игра не будет в одни ворота, желаю грозненцам подарить нам интригу и хоть голом, да отметится!
    Ответить
    Raulya
    1438423678
    Эх жаль Аилтона нет....щас бы трешку оформил....
    Ответить
    Adler angriff
    1438424509
    Победный гол Халка с пенальти.
    Ответить
    Masimobelini
    1438435329
    Так то оно так,но Терек любит выигрывать у нас на Петровском...Так что на месте зенитовцев,я бы особенно внимательно отнёсся к этому сопернику ;)
    Ответить
    ologreds
    1694997503
    numo437400
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+