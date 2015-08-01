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    • Иньеста: «Сколько бы я не пережил моментов в игре вместе с Месси, он всегда был уникален»

    Иньеста: «Сколько бы я не пережил моментов в игре вместе с Месси, он всегда был уникален»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился с радостью от игры в одной команде с Лионелем Месси и подчеркнул уникальность аргентинца.

    «Мы побывали с ним в любых ситуациях на поле и прекрасно знаем друг друга, – приводит Goal слова Иньесты. – Счастлив, что пережил столько моментов с Месси в игре. Для меня честь выступать с ним в одной команде. Он всегда был уникален. Надеюсь, буду играть вместе с ним еще долго».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 06:46
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    Комментарии (4)
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    aviciii
    1438403260
    как же повезло каталонцам с этими игроками! Для всех честь играть вместе с Месси в одной команде.
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    Ismadiyar
    1438412368
    Они понимают друг друга без слов в игре, жалко что ушёл Хави , но эта троица уже точно написала золотыми словами, своё имя в истории Барселоны !!!
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    ologreds
    1694997503
    numo437386
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