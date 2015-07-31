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    Ломбертс: «Почему бы после матча не попить пива?»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс в интервью «Советскому спорту» затронул тему спортивного режима.
    «После матча вполне можно выпить пива, почему нет? Только не слишком много. Режим важен, но важно и получать удовольствие от жизни. Это и на футболе сказывается. Если ты не счастлив, не живешь в свое удовольствие, ты и играть будешь хуже. Время от времени можно и даже нужно себя побаловать. Тем более, что бельгийские пивные и рестораны в Питере – что надо! Выбор бельгийского пива в Питере шире, чем в большинстве пабов в Бельгии, потому что у меня на родине они обычно представляют какой-то один бренд пива и не имеют права продавать другие, а здесь у вас есть все. Мидии и бельгийские вафли, если сравнить с Брюгге, очень даже неплохие. В Петербурге легко найти маленький уголок Бельгии», – поведал игрок.

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    Источник: «Советский спорт»

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    31.07.2015 22:15
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    Комментарии (30)
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    Зенит 2015
    1438376113
    Правильно сказал. Великий город в Великой стране. Только вот сравнивать с паршивой бельгией не стоит. И что это такое - бельгия? Это вроде как оттяпанная территория от франции? Одним словом - сепаратисты. А франция что такое? Это не та ли лягушатная страна, которая нам кораблики зажилила, а денюжку не отдаёт? Пока. Но с ними разберёмся. Не зря же ведь половина французов на галлов не похожа. Вот, например, у Депардье откровенная рязанская ро ... лицо. Не зря же наши солдаты во францию эту приходили. Интересно? А сколько тактических снарядов с плутониевой начинкой, например 152 мм., нужно на всю, так называемую, Бельгию?
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    Кукуха
    1438376307
    Красавчик! Раскрывает сущность Зеньки. :)
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    BeeSer
    1438376933
    Где то в Тарасовке: почему бы перед матчем не вмазать бромонтанчику?!...
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    311
    1438377833
    Бельгийских вафлей наелся, европейская столица куле!)
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    Jeber
    1438381085
    а где-то на тарасовке и перед матчем пьют.
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    Гуливер
    1438392882
    на итальяской крек бельгийский паб норм туда Нико и ходит)
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    Старый Пью
    1438405532
    А если еще и до матча. .. но это - к Ионову :-)
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    cska-62
    1438410624
    А какие в Питере девушки! После пива... Таких в Бельгии нет... И налоги умеренные... Николасу вполне по силам пойти по стопам Депардье...
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    AK_Ronaldo_9_СпаМ
    1438419403
    зениту только балтику и охоту крепкую
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    ologreds
    1694997505
    numo437363
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