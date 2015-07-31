Ломбертс: «Почему бы после матча не попить пива?»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс в интервью «Советскому спорту» затронул тему спортивного режима.
«После матча вполне можно выпить пива, почему нет? Только не слишком много. Режим важен, но важно и получать удовольствие от жизни. Это и на футболе сказывается. Если ты не счастлив, не живешь в свое удовольствие, ты и играть будешь хуже. Время от времени можно и даже нужно себя побаловать. Тем более, что бельгийские пивные и рестораны в Питере – что надо! Выбор бельгийского пива в Питере шире, чем в большинстве пабов в Бельгии, потому что у меня на родине они обычно представляют какой-то один бренд пива и не имеют права продавать другие, а здесь у вас есть все. Мидии и бельгийские вафли, если сравнить с Брюгге, очень даже неплохие. В Петербурге легко найти маленький уголок Бельгии», – поведал игрок.
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