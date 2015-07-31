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    • Попов: «На поле думаю постоянно, но не всегда это приносит результат»

    Попов: «На поле думаю постоянно, но не всегда это приносит результат»

    Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал слова своего партнера Романа Широкова, который назвал болгарина очень умным игроком. Также бывший футболист «Кубани» поделился мнением о переходе в стан краснодарцев Андрея Аршавина, информирует «Спорт-Экспресс».
    «Я всегда думаю на поле. Иногда получается, иногда нет. Не мне судить, со стороны виднее. Но очень приятно, что такой игрок, как Широков, меня похвалил. Надеюсь, в матче с «Рубином» мы сыграем еще лучше, обыграем сложного соперника и наберем семь очков. Что до Аршавина, то все помнят, как он играл в «Зените» и «Арсенале». Сейчас он не в лучшей форме, еще и микротравму получил. Но я на сто процентов уверен, что он поможет «Кубани» добиться успеха», – сказал Попов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 21:32
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    Комментарии (14)
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    112910415
    1438368049
    правильный человек!
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    hjvfybcn
    1438368557
    Иногда получается иногда нет .... Слова настоящего профи )))
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    hjvfybcn
    1438368616
    Хочется верить и надеяться , что получаться будет больше !!!
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    cska-62
    1438369095
    Человек думает постоянно. Не только на футбольном поле. Важно то, о чём он думает! Ведь можно находиться на футбольном поле и вроде бы как играть в футбол, а думать о бонусах, о девочках, о свежем пиве или о новом смарфоне ( к И.Попову всё это не относится, он, похоже, действительно думает об игре!).
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1438369576
    ПОМОЖЕТ КОНЕЧНО,ИВЕЛИН...КУБАНЬ то задачу уже знает- поменяться с Торпедо Армавиром местами.ЭТО я бы сказал ЗАДАЧА КРАЯ КРАСНОДАРСКОГО.лифт одним словом.
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    Ele13
    1438369959
    Болгарин действительно умный и чуткий футболист, это видно по его чётко оттаченным действиям на поле. Хороший игрок, надеюсь принесёт много пользы Спартаку!)
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    sir_Alex
    1438372639
    Думает - уже хорошо
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    Bobus
    1438373488
    там думать поздно, надо на автомате феерить
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    LSM980
    1438375537
    удачи всем спартаковцам и ждем победы над рубиновыми
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    ologreds
    1694997505
    numo437359
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