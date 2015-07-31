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    • Ван Перси: «Моя результативность будет зависеть от команды»

    Ван Перси: «Моя результативность будет зависеть от команды»

    Нападающий турецкого «Фенербахче» Робин Ван Перси, перешедший этим летом из английского «Манчестер Юнайтед», поделился ожиданиями от своей результативности в Стамбуле.
    «Я гарантирую, что полностью отдам себя команде, и верю, что мы добьемся успеха. В то же время не могу обещать, что забью какое-то конкретное количество голов. Это будет зависеть от того, насколько эффективно будут действовать партнеры. Никто ведь не знает, как все сложится», – цитирует голландца «А Бола».

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    Источник: A Bola

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    31.07.2015 21:27
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    hjvfybcn
    1438368716
    Понимает , что уже не тот и силы не те!
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    Oleg-7
    1438368846
    один в поле не воин
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    skiros
    1438369119
    Подстраховался голландец.
    Ответить
    sir_Alex
    1438370371
    Вот и отмазы пошли. То ли ещё будет!
    Ответить
    серИт
    1438370529
    хы контракт получил и напопятную
    Ответить
    Костя-ФК Барселона
    1438370791
    Уже сразу все партнёров валит
    Ответить
    DavideSanton
    1438371408
    Ну, ван Перси всегда был зависимым от действий полузащиты напом. Если на него все будут играть как в Арсенале или в последний сезон САФа, то он забьет немало голов.
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    Hardwell
    1438376006
    Сразу так сказал в первом интервью.Типа,отстаньте от меня,я уже старенький,мне 31.Я приехал здесь побухать,класть в баулы баблище,клубы,море,пляж,жизнь прекрасна.
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    311
    1438380198
    Будут теперь его Наташей называть там)
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    ologreds
    1694997505
    numo437358
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