Ван Перси: «Моя результативность будет зависеть от команды»

Нападающий турецкого «Фенербахче» Робин Ван Перси, перешедший этим летом из английского «Манчестер Юнайтед», поделился ожиданиями от своей результативности в Стамбуле.





«Я гарантирую, что полностью отдам себя команде, и верю, что мы добьемся успеха. В то же время не могу обещать, что забью какое-то конкретное количество голов. Это будет зависеть от того, насколько эффективно будут действовать партнеры. Никто ведь не знает, как все сложится», – цитирует голландца «А Бола». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!